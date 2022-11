Po 37 letech na ulici má žena manžela, práci i bydlení. Vlastní klíče držela poprvé v životě

Na pražských ulicích a v parcích (případně na hlavním nádraží) žila Ivana Zittová 37 let. Mezitím byla několikrát ve vězení, poprvé ještě za komunistů za příživnictví, později za krádeže. Vzpomíná, že se jí život bez domova dlouho líbil. „Bavil mě ten adrenalin. Bavilo mě to, že jsem nemusela cinkat klíči za svobodu. Udělala jsem si to sama. Jenže časem jsem zjišťovala, že je to blbost,“ popisuje.

K tomu, jak vnímala bezdomovecký život, možná přispělo nešťastné dětství. Říká, že ji rodiče bili. „Měla jsem hodněkrát otřes mozku. Dostávala jsem korkovými dřeváky do hlavy,“ uvádí. Po několika útěcích z domova ji dali do diagnostického ústavu.

Na pražských ulicích našla přátele, s nimiž pila a přespávala ve Vrchlického sadech – původně na lavičkách a trávníku přímo před vchodem do nové odbavovací haly hlavního nádraží, později u rampy parkoviště. Na otázku, co je s jejími přáteli, má jasnou odpověď: „Jsou mrtví.“

Před šesti lety se rozhodla svůj život zásadně změnit. Nejprve se rozhodla skončit s alkoholem. Popisuje však, že zbavit se závislosti nebylo jednoduché. „Málem mě to zabilo. Rok jsem ležela na lavičce, nemohla jsem vstát, nemohla jíst, nemohla pít, byla jsem úplně vyřízená. Už jsem to vzdala. Ležela jsem tady, nikdo si mě nevšímal,“ líčí.