Zdraží vlaky, autobusy i městská doprava. Někteří dopravci navýší ceny až o patnáct procent

V Plzni zaplatí cestující za papírový lístek s hodinovou platností o dvě koruny víc. „Měnit se bude pouze cena jednotlivého jízdného, a to o deset procent. Nově tak bude stát nepřestupní papírová jízdenka 22 korun,“ říká mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro. Zdarma ale budou ve městě jezdit od dubna lidi starší 65 let a mladí lidé zaplatí polovinu.

V Moravskoslezském kraji většina autobusů jezdí na drahý stlačený zemní plyn. Zastropování cen energií tam tak nepomůže a kraj žádá o pomoc ministerstvo dopravy. „Jsme na dobré cestě, že by se dalo to zastropování vyřešit nějakou dotací, kterou bychom pak následně dostali a tím pádem by se ta ztráta vykryla,“ uvedl náměstek hejmana Moravskoslezského kraje Radek Podstawka (ANO).

V Pardubicích si cestující připlatí určitě – jak se změní ceny dopravy, řeší dopravní podnik s městem. „Nechceme, aby se to dotklo seniorů nad sedmdesát let, dětí do patnácti let, kde zatím neplánujeme měnit ceny jízdného. U všech ostatních dojde k nějakému mírnému navýšení,“ informuje ředitel Dopravního podniku města Pardubice Tomáš Pelikán.

Ani pražský dopravní podnik zatím neví, jestli si jeho cestující příští rok za jízdenky připlatí. Záležet bude na rozhodnutí zastupitelstva. Hlavní město ale stále na ustanovení nové vládnoucí koalice čeká.