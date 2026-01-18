Policisté chtějí větší přísnost vůči agresivitě za volantem


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Policisté chtějí větší přísnost proti agresivitě za volantem
Zdroj: ČT24

Policie chce přísněji zakročit proti úmyslné agresivitě řidičů na silnicích. Přibývá totiž nehod, za kterými stojí bezohledné chování lidí za volantem, loni jich oproti roku 2023 přibylo zhruba o tisíc. V drtivé většině případů šlo o přestupky. Ujíždění před hlídkou, vybržďování nebo třeba extrémní překračování rychlosti v obci by ale nově mohlo být trestným činem. Na změně zákona už se pracuje a hotová má být ještě letos. Kromě přísnějších trestů by mohlo dojít také k zabavení vozidla.

