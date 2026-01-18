Při protestech v Íránu zemřelo nejméně pět tisíc lidí, píše Reuters


Při protivládních protestech v Íránu, které začaly koncem prosince, zemřelo nejméně pět tisíc lidí včetně asi pěti set členů bezpečnostních složek. Píše to agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného íránského činitele. Lidskoprávní organizace tento týden uváděly nejméně 3400 obětí.

Íránský úředník, který si nepřál být jmenován, Reuters také řekl, že nejtěžší střety se odehrály v kurdských oblastech na severozápadě. Účastníky demonstrací označil za teroristy a ozbrojené výtržníky.

Teherán oficiální počty obětí nezveřejnil. Server nezávislé televize Iran International, která má sídlo v Londýně, začátkem tohoto týdne s odvoláním na nejmenované zdroje z vlády a bezpečnostních složek napsal, že mrtvých je nejméně dvanáct tisíc.

Teherán viní USA a Izrael

Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí v sobotním projevu poprvé veřejně přiznal, že během protestů byly zabity tisíce lidí, „někteří nelidským a brutálním způsobem“. Vinu ale připsal USA a Izraeli, přičemž amerického prezidenta Donalda Trumpa označil za zločince, který chce ovládnout Írán.

Trump se v reakci vyslovil pro změnu režimu v Teheránu. Šéf Bílého domu v uplynulých týdnech avizoval možný vojenský úder, pokud budou íránské úřady dál zabíjet civilisty, později ale uvedl, že zatím k tomuto kroku nepřistoupí, jelikož režim podle jeho informací nepopravuje demonstranty.

Chameneí přiznal tisíce zabitých demonstrantů. Trump se vyslovil pro změnu režimu
Ajatolláh Alí Chameneí

Masivní demonstrace byly koncem loňského prosince spuštěny především ekonomickými problémy, rychle se ale proměnily v širší odpor vůči politickému a společenskému systému. Nepokoje zasáhly řadu regionů země a zapojily se do nich různé společenské vrstvy.

Tisíce lidí režim zatkl, podle polooficiální tiskové agentury Tasnim bylo zadrženo na 3000 lidí, podle íránské lidskoprávní organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) bylo zatčeno už více než 24 tisíc osob. IHR počet zatčených v souvislosti s protesty odhadla na 20 tisíc.

Brutální represe vedly prozatím k potlačení nepokojů, míní experti. Islámská republika také zůstává od minulého čtvrtku odříznutá od internetu.

Íránci nemají na maso, vzdor sílí i mezi příznivci režimu, říká expertka
Obchody v Teheránu

