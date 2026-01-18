Fico jednal s Trumpem. Hovořili o Ukrajině, EU i jaderné energetice

Americký prezident Donald Trump jednal v sobotu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer) ve svém domě na Floridě o válce na Ukrajině, o Evropské unii či o slovensko-americké spolupráci v jaderné energetice, informoval v neděli Fico při návratu ze Spojených států. Oba politici se podle premiéra mimo jiné shodli, že Evropská unie se nachází v hluboké krizi. Jednání se zúčastnili také šéf americké diplomacie Marco Rubio a jeho slovenský protějšek Juraj Blanár (Smer).
„Předmětem diskuzí byla řada mezinárodních otázek; zaměřili jsme se zejména na Ukrajinu a americké zástupce naše postoje zajímali, protože věděli, že nepapouškujeme Brusel a dlouhodobě vyjadřujeme své vlastní názory na válku na Ukrajině,“ prohlásil Fico. Slovensko a Maďarsko dlouhodobě kritizují unijní vojenskou pomoc Ukrajině, která se už téměř čtvrtým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
„Nevyhnuli jsme se ani diskuzi o hodnotách EU, její konkurenceschopnosti, energetické a migrační politice a všichni jsme se shodli na tom, že EU je institucí, která se nachází v hluboké krizi,“ uvedl slovenský premiér.
Podle Fica se na Floridě hovořilo i o americko-slovenských vztazích, včetně rozvoje jaderné energetiky. „Obě země si plně uvědomují, že závažné energetické výzvy nelze řešit větrnými turbínami nebo fotovoltaikou, ale že základem pro budoucnost je rychlý rozvoj jaderné energie,“ řekl bez dalších podrobností Fico.
V pátek zástupci obou zemí podepsali ve Washingtonu mezivládní dohodu o spolupráci v civilní jaderné energetice. Její součástí je výstavba jaderného bloku o výkonu 1200 megawattů podle amerického návrhu v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. Výstavbu má mít na starosti společnost Westinghouse.
Slovenská opozice kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje vybrat ve veřejné soutěži. Opoziční představitelé mimo jiné poukazují na skutečnost, že Česko v podobné situaci tendr zorganizovalo.