USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Spojené státy a Slovensko podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky, píše Reuters. Slavnostní podpis v budově ministerstva energetiky ve Washingtonu následoval po pracovní schůzce slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) s americkým ministrem energetiky Chrisem Wrightem. Součástí dohody je výstavba jaderného bloku o výkonu 1200 megawattů podle amerického návrhu v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice.

„Dnešní dohoda o civilní jaderné energetice odráží náš společný závazek posílit evropskou energetickou bezpečnost a suverenitu na další desetiletí,“ řekl Wright. Fico uvedl, že dohoda je „jasným signálem, že Slovensko a USA spojuje společné strategické uvažování o budoucnosti energetiky – o její bezpečnosti, udržitelnosti a technologické vyspělosti“.

Fico má na programu také jednání se společností Westinghouse, která má mít výstavbu nového bloku na starosti. Z dřívějších Ficových vyjádření vyplynulo, že smlouvu s Westinghousem by Bratislava mohla podepsat příští rok.

Slovenská opozice kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje vybrat ve veřejné soutěži. Poukázala také na to, že Česko při podobném projektu tendr zorganizovalo. Dva nové jaderné bloky v Dukovanech postaví jihokorejská společnost KHNP.

České firmy už mají první smlouvy na Dukovany, další se čekají příští rok
Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderné elektrárny už v současnosti mají na Slovensku největší podíl na výrobě elektřiny, v jejíž produkci je země soběstačná po poklesu spotřeby proudu a spuštění třetího bloku jaderné elektrárny Mochovce v roce 2023. Elektrárnu v Mochovcích, kde se letos očekává spuštění čtvrtého bloku, stejně jako atomovou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích provozuje společnost Slovenské elektrárně (SE). V tomto největším výrobci elektřiny v zemi kontroluje 66 procent akcií skupina Energetický a průmyslový holding českého podnikatele Daniela Křetínského, zbylý podíl v SE drží slovenská vláda.

