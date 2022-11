ŽIVĚ: Sněmovna bude schvalovat zavedení daně z mimořádných zisků

Výnos z daně z mimořádných zisků má vládě pomoci nahradit náklady na opatření proti drahým energiím. Koaliční i opoziční poslanci podali k návrhu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) několik dalších úprav včetně sazby daně nebo rozšíření okruhu bank, kterých by se nová daň týkala.

Dolní komora má také projednat odchod do předčasné penze pro záchranáře. Při schvalování možnosti předčasných důchodů pro záchranáře až o pět let budou poslanci hlasovat o pozměňovacích návrzích, které rozšiřují nárok na příspěvek 500 korun k penzi za vychované dítě. Jinou úpravou by sněmovna mohla snížit starobní důchody prominentům bývalého komunistického režimu.

V návrhu programu schůze je také druhé čtení poslanecké předlohy o změnách v řízení Národní sportovní agentury, která zejména rozděluje sportovní dotace. Možnost podávat pozměňovací návrhy budou mít poslanci také k vládní novele o zjednodušení povolování menších staveb obnovitelných zdrojů energie. Předloha stanoví, že pro stavby obnovitelných zdrojů energie do 50 kilowattů nebude třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu. Nyní není licence nutná u zdrojů do deseti kilowattů.