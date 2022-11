ŽIVĚ: Senát řeší toleranci k malému množství alkoholu u vodáků

Podporu by v horní komoře mohl opětovně získat návrh, podle něhož by vodáci mohli od příští sezony plout po vybraných úsecích tuzemských řek až s půl promile alkoholu v krvi. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Senát v minulosti takový návrh podpořil, prosazoval ale, aby se tolerance týkala i cyklistů například na vinařských stezkách, což sněmovna v předvolebním složení odmítla.

Souhlas horní komory zřejmě získá novela o ochraně spotřebitele, podle které obchodníci nabízející zboží ve slevě budou muset nově uvádět i cenu, za kterou výrobek prodávali v předchozím období. Má to zabránit klamání spotřebitelů ohledně výše údajné slevy. Novela také prodlouží ze 14 dnů na 30 dnů lhůtu, v níž je možné odstoupit od smlouvy o koupi uzavřené například na prodejní akci.