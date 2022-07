Sněmovna podpořila informování o spotřebě tepla aspoň jednou za měsíc. Projedná i služební zákon

Opoziční kluby ANO a SPD vetovaly už minulý týden návrh vlády, aby sněmovna schválila předlohu zrychleně v prvním čtení. Opoziční poslanci poukazovali na námitky bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, podle nichž bude informační povinnost velmi nákladná. „Pokud bude novela zákona přijata, bude to mít fatální dopad na činnost správců bytových domů,“ uvedla Eva Fialová (ANO).

Údaje budou moci poskytovatelé zpřístupňovat podle předlohy také dálkově prostřednictvím internetu na heslo a aktualizovat je tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožní. Uživatele bytů nebudou muset informovat o spotřebě tepla za období, v němž je nedodávali.

Důvodová zpráva zvýšení administrativních nákladů poskytovatelů služeb, jako jsou společenství vlastníků jednotek a vlastníci bytových domů včetně bytových družstev, předpokládá. Jejich promítnutí do cen služeb ale nebude podle předlohy možné. Náklady bude podle zdůvodnění provázet zavádění systému informujícího uživatele i měsíční zasílání informací elektronickou formou. Zpoplatněno bude moci být podle novely jen listinné informování dopisem.

Informace o platech a odměnách vysokých státních úředníků

V druhém čtení by se měli poslanci také zabývat novelou zákona o svobodném přístupu k informacím. Zavádí povinnost poskytovat informace o výši platů a odměn vysokých státních úředníků. Údaje podle zákona by měly poskytovat také nově vymezené veřejné podniky. Ve druhém čtení by měli poslanci projednat také vládní návrh o zdravotnických prostředcích. Týká se vybavení a přístrojů používaných například pro vyšetřování a stanovení diagnózy ze vzorků krve, moči či materiálu z lidského těla.

Debatu zřejmě vyvolá druhé čtení poslanecké novely služebního zákona, se kterou přišli poslanci vládní koalice. Návrh nejenže ruší funkce odborných náměstků na ministerstvech, ale omezuje i počet náměstků členů vlády, tedy těch politických. Předloha předpokládá také další změny ve státní službě. Týkají se zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.