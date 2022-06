Od července se znovu zvýší životní a existenční minimum

Zatímco životní minimum chce vláda zvýšit na necelých 4700 korun, to existenční by mohlo vzrůst na víc než tři tisíce. To by pomohlo zhruba třem stům padesáti tisícům lidí.

„Zvýšení a podpora na nízkopříjmové rodiny, na rodiče, samoživitelky, kteří jsou prostě ve složité situaci, bude někde mezi osmi a deseti procenty,“ uvedl pro ČT ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Současná vláda obě minima letos zvýšila už jednou – v dubnu o deset procent.