Poslanci uvažují o změnách ve fungování sněmovny. Měly by omezit obstrukce

Pro omezení je i opozice. „Je to na základě dohody. Třeba omezit to odůvodnění ne na pět minut, ale na čtyři, na tři. Na tom si myslím, že bychom mohli debatu rozvíjet dál,“ uvedl poslanec a člen pracovní skupiny Radovan Vích (SPD). Možné úpravy jednacího řádu teď posuzuje právě pracovní skupina, která se poprvé sešla v červnu.

„To bývá využíváno k paralýze, nejen obstrukci, ale skutečně paralýze Poslanecké sněmovny ze strany opozice. To považuji za něco, co bychom se měli dohodnout, že ustane,“ řekla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Zástupci koalice i opozice označují právě úvodní část schůze za jedno ze slabých míst. I proto se mluví o tom, že by na odůvodnění návrhu mohli mít poslanci bez přednostních práv omezený čas – ať už by to bylo dáno jednacím řádem nebo dohodou napříč kluby.

Další změna by mohla mířit na finální projednávání zákonů, takzvané třetí čtení. Jednací řád pro něj vyhrazuje prostor pouze ve středu a v pátek, od 9 do 14 hodin. Variantou tedy je čas na závěrečné schvalování zákonů rozšířit i na další hodiny nebo dny.

Poslanci se zatím neshodnou na začátku platnosti případných změn

V tomto opozice připouští shodu. Nepanuje však v tom, od kdy by změny měly začít platit. Zatímco koalice by chtěla úpravy ještě v tomto volebním období, opozice by výraznější zásahy nechala až na to příští.

„Kdyby se něco změnilo k lepšímu, tak jsme pro. Ale když se budeme bavit o tom, že to změníme hned, bude to zabarvené současným politickým bojem a zas z toho vyjde paskvil,“ uvedl předseda poslaneckého ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

„Snažíme se o to, aby jednání bylo efektivní. Nemyslím si, že musíme čekat další tři roky, abychom změnili věci, na kterých se shodneme,“ reagoval předseda poslaneckého klubu Pirátů a člen pracovní skupiny Jakub Michálek.

K dalším debatám o změnách jednacího řádu sněmovny by se měla skupina poslanců sejít po letních prázdninách. Inspirovat se má třeba i pravidly v zahraničních parlamentech.