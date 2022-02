Jednací řád sněmovny by se pro příští období mohl změnit, shodli se poslanci v ČT

Obstrukce nejsou v české politice ničím novým. Už v roce 1993 dlouze řečnili republikánští poslanci při první volbě Václava Havla českým prezidentem.

„Obstrukce to tehdy byly, i když se tomu tak neříkalo. My jsme jako řídící schůze volali řečníky k věci a bylo možno pohrozit tím, že odebereme slovo. To stačilo k tomu, že se situace vždycky nějak vyřešila,“ vzpomíná tehdejší místopředseda sněmovny za ODS Jiří Vlach.

On sám byl poslancem do roku 2001, dle něj se ale jednací řád od té doby příliš nezměnil. Jako dlouho řešená a obstruovaná témata ve sněmovně uvádí vstup do NATO nebo Česko-německou deklaraci. „Tam byla také velmi vypjatá atmosféra, byli jsme tam asi do tří do rána, do osmi myslím ne,“ rekapituluje Vlach.

„Obstrukce je určitě legitimní nástroj, ale to, co sledujeme dnes, to není obstrukce, ale zablokování důležité instituce. Já jsem si v devadesátých letech myslel, že politická kultura bude s každým dalším volebním období lepší a lepší, bohužel to vypadá, že to jde spíš opačným směrem. Považuji to za nebezpečné, protože prestiž té instituce pak klesá a důvěra občanů také,“ hodnotí Vlach.

Určitou změnu by si podle něj jednací řád zasloužil. „Až se zklidní aktuální emoce, tak by bylo dobré, aby se dali dohromady zástupci všech stran a dohodli se na takovém mechanismu, který by umožnil odblokování sněmovny, ale aby nebylo ohroženo právo jednotlivce se vyjádřit k věci, která je projednávána,“ doufá Vlach. Nebude to ale podle něj lehké.