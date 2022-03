Vláda schválila navýšení životního a existenčního minima o deset procent

Rodičovská nyní činí 300 tisíc korun. Naposledy se zvedala od ledna 2020, a to o 80 tisíc korun. Rodič si může určit, jak vysokou částku bude měsíčně pobírat. Čím je příspěvek vyšší, tím rychleji se celková suma vyčerpá.

„Dohoda na tomto kroku zatím není. Uvidíme, jak se to bude posouvat, ale jsou tam parametry, které míří k těm nejzranitelnějším skupinám,“ řekl Bartoš před jednáním.

Podle dřívějších vyjádření ministrů by mohla vláda kvůli inflaci přikročit také k navýšení rodičovské, příspěvků na mobilitu pro postižené či daňové slevy na poplatníka a děti. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) před jednáním kabinetu řekl, že o růstu rodičovské z nynějších 300 tisíc korun se bude jednat.

Po zvýšení minima dosáhne víc rodin na přídavky na děti či na porodné. Zvýší se i příspěvky pro pěstouny z řad příbuzných. Minimum hraje roli pro přiznání zvýšení příspěvku na péči či pro stanovení výše dávek mimořádné okamžité pomoci. Vyšší bude také částka nezabavitelného minima u dlužníků. Od minima se případně odvozují i alimenty.

Částky stanovuje vláda nařízením. Podle zákona je může valorizovat od ledna, pokud náklady na výživu a osobní potřeby za příslušné období rostly aspoň o pět procent. Lze je ale upravit i v mimořádném termínu.

Poslední úprava minima zohledňovala růst cen do konce září 2019. Aktuální navýšení by podle pravidel mělo zohlednit cenový vývoj od října 2019. Podle údajů statistického úřadu od té doby do letošního února spotřebitelské ceny v Česku vzrostly o 17,3 procenta, vláda ale oznámila navýšení minima o deset procent.

Pokračování nouzového stavu

Vláda Petra Fialy se ve středu také zabývá prodloužením nouzového stavu poté, co v úterý žádost kabinetu schválila Poslanecká sněmovna. Mimořádný nástroj, který vláda podle Fialy vyhlásila kvůli vlně uprchlíků před válkou na Ukrajině, by měl trvat další dva měsíce do konce května. V dolní komoře pro souhlas zvedlo ruku 82 ze 148 přítomných poslanců.