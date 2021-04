Před 80 lety dopanoval první ze Tří odbojářských králů. Josefa Balabána zatklo gestapo v Dejvicích

Tři králové pražští

Odbojáři sami se podle historika Petra Koury z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Tři králové nenazývali. Označení pravděpodobně vzniklo až po druhé světové válce. „Své zprávy do zahraničí podepisovali jako muzikanti, což bylo kódové označení vojáků v odboji, zatímco zpěváci byli civilisté,“ přibližil Koura v pořadu Historie CS.

Všichni tři vojáci nesli těžce demobilizaci v roce 1938. Josefa Mašína dokonce museli odvléct z pozic na hranicích násilím. Václav Morávek pak sloužil u dělostřelců v Olomouci. Poté, co byli rozpuštěni, se vrátil do rodného Kolína a zapojil se do domácího odboje. Po převelení do Prahy se dává dohromady s Mašínem a Balabánem.

V protektorátu na ně začal nelítostný hon. Už v prosinci 1939 vtrhlo gestapo do bytu Morávkovy matky v Kolíně. Její syn ale stihl opustit město a od té doby se skrýval v anonymnější Praze. Měnil adresy, jezdil do Jugoslávie pro výbušniny nebo se snažil získávat informace pro zahraniční odboj jak od předsedy vlády Aloise Eliáše, tak obyčejných lidí i českých gestapáků.