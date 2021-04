„Věřím v Boha a ve své pistole!“ Tak znělo heslo Václava Morávka

Praha – Při přestřelce s gestapem u Prašného mostu zahynul 21. března 1942 poslední člen ze slavné odbojářské skupiny Tří králů, štábní kapitán Václav Morávek, který byl legendární postavou československého odboje ve druhé světové válce. Za nenápadným zevnějškem úředníka se ukrýval hrdina, který svými odvážnými činy přiváděl v zoufalství tisíce policistů v čele s gestapem. Na hraně života a smrti dokázal během války balancovat tři roky. Po válce byl Morávek povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam, v roce 2005 do hodnosti brigádního generála in memoriam. V roce 1992 byl oceněn i Řádem M.R. Štefánika II. třídy in memoriam.