Vláda na 60 procent požádá o prodloužení nouzového stavu, řekl Vondráček v Otázkách Václava Moravce

Tlak prezidenta nepovažuje za správný šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). I bez něj vládní kabinet nefunguje bez problémů a navozování nejistoty Zemanem k lepší spolupráci mezi ministry nepřispívá. „Jediné, co se může stát, je, že se to celé rozsype. To si nikdo z nás nepřeje,“ uvedl Vystrčil.

S tím však předseda horní komory nesouhlasí. Po jednání s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) podle něj z premiérova návrhu nic nezůstalo. „To mu nebrání, aby říkal, že tím, že vyvolal diskusi, to vlastně vyřešil. Ale on nevyřešil vůbec nic, způsobil zmatek,“ řekl Vystrčil. Vláda se podle něj neopírá o názor odborníků, což se nemá týkat jen školství, ale i některých vyjádření premiéra k očkování nebo chaotickému rozhodování vlády o uzavření jídelen ve firmách.

Chaos podle Vystrčila i dalších opozičních poslanců vnáší do kabinetu také samotný premiér. Předseda vlády se například v uplynulém týdnu několikrát rozdílně vyjádřil k podobě maturit. Podle Vondráčka však takto Babiš téma otevřel a výroky reagoval na dotazy samotných studentů. „Byli to zrovna studenti, a ne v malém počtu, kteří se na něj obrátili. Výsledný kompromis v sobě obsahuje část návrhu, který přednášel pan premiér,“ uvedl Vondráček.

Vondráček však oponoval, že ministři současné vlády jsou jmenováni zejména na základě své odbornosti a z většiny se nejedná ani o členy koaličních stran. „Nevím, jestli to bylo někdy v minulosti. Dřív se různě krmily kraje, krajské organizace a byla to otázka politická, politické nominace,“ uvedl Vondráček a upozornil, že například Plaga býval prvním náměstkem ministra školství.

Vláda nejspíš bude žádat prodloužení nouzového stavu, domnívá se Vondráček

Od začátku března platí v Česku zpřísněná opatření omezující pohyb obyvatel mezi okresy. Od té doby provedli policisté téměř 1,2 milionu kontrol. V bezmála 30 tisících případech pak shledali porušení mimořádných pravidel. Nouzový stav platí do 28. března.

Ačkoliv se situace v Česku mírně zlepšuje, pozitivní trend není podle Vondráčka dostatečný na to, aby šlo s jistotou říci, že s březnem skončí i nouzový stav. „Budeme se rozhodovat na základě aktuálních dat (…) Budu rád, když přijde vláda s plánem, že některé z opatření mohou být modifikována, mohou být částečně rozvolněna,“ řekl místopředseda ANO.

Předpokládá, že kabinet bude chtít spíš nouzový stav prodloužit. „Kdybych to řekl na procenta, tak myslím, že je to 60 na 40. Jsem spíš pro to, že asi budeme požádáni o prodloužení nouzového stavu,“ uvedl Vondráček. „Když budou jasně daná pravidla, za kterých nouzový stav prodloužit, tak si myslím, že odpovědný člen dolní komory by pro to měl zvednout ruku,“ uvedl.