Podle Plagy nebylo šťastné, že Babiš zvedl téma maturit. Ředitelé škol i studenti mluví o zmatku

Termín didaktických testů bude nově posunutý až ke konci května, termíny školní části určí jednotliví ředitelé. Maturantům odpadne stejně jako loni povinnost psaní slohové práce a ústní zkouška z češtiny a cizího jazyka bude pouze dobrovolná. Povinně tedy budou skládat zkoušku ze dvou až tří předmětů. Se změnami souhlasí školské asociace, které ocenily, že ministr nepřistoupil na návrh Babiše, který prosazoval úřednickou maturitu. S návrhem Plagy je většina opozičních stran spokojená, ministrovi však vyčítají, že uvrhnul studenty do nejistoty.

Plaga v Událostech, komentářích řekl, že úprava maturit navazuje na lednové změny vycházející z předpokladu, že se epidemiologická situace bude zlepšovat. K tomu ale nedošlo. „Říkal jsem, že pokud nedojde k návratu na začátku března, tak představíme změny,“ uvádí s tím, že je probral právě s asociacemi. „Já mohu vydat opatření obecné povahy, takže ta verze konečná je. Samozřejmě všichni doufáme, že se žáci budou moci vrátit do škol,“ doplnil.

Baxa však očekával jak od Plagy, tak premiéra Babiše omluvu, protože podle něj uvrhli desítky tisíc studentů na týden do „naprostého zmatku“. „Žáci nevěděli, zda budou maturovat standardním způsobem, nebo jestli budou mít úřední maturitu. Vystresovaní žáci si takový způsob nezasloužili,“ dodává.

Plaga se omluvil za zmatení studentů a škol

Studenti si také kladou otázky, zda budou maturity v posunutém termínu kolidovat s přijímacími zkouškami na vysoké školy. Plaga připomíná autonomii vysokých škol, apeluje však na rektory, aby se snažili najít balanc mezi termíny. „Úpravy maturit budou rozeslány a budou o tom informováni i rektoři a vysoké školy s tím, že je vyzýváme, aby se maximálně snažili vyjít studentům vstříc.“ Přijímací zkoušky na střední školy se budou konat na začátku května.

Státní část maturity také nebude povinná pro všechny. Vláda chce ulehčit dobrovolníkům a studentům, kterým uložila pracovní povinnost, a to, pokud odpracovali minimálně 160 hodin v nemocnicích nebo třeba v domovech pro seniory. „Toto opatření jednoznačně podporuji,“ řekl Baxa. Spousta studentů se podle něj zapojovala do práce v nemocnicích nebo v sociálních službách a odvedli „obrovský kus práce“, proto je úleva namístě a patří jim velké poděkování.

Plaga nemá radost, že je v Česko v situaci, kdy musí opakovaně povolávat studenty k pracovní činnosti. Šlo podle něj o kompromis na základě žádosti ministerstva zdravotnictví, studentům také poděkoval.

Plaga se vyjádřil i k premiéru Babišovi, který podle některých řešil maturity bez něj. O tom, že by se vládní funkce vzdal, prý neuvažoval. „Já to vnímám jako ryzí odborný spor a od začátku jsem říkal, že je to o debatě s asociacemi. Samozřejmě nebudu zastírat, že došlo k určitému zmatení nejen maturantů, ale i škol. Za to se sluší se omluvit, byť to beru tak, že pozice ministerstva školství byla celou dobu stejná. Pan premiér zvedá různá témata, já si myslím, že v tomto případě to nebylo šťastné, protože ten názor, který zvedl, byl vyvolán určitou poptávkou ze strany studentů. Debata o podobě maturit je legitimní, ale do dalších let, nikoliv v tomto čase, kdy máme těsně před maturitami. Já pevně doufám, že se situaci podařilo uklidnit.“