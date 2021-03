Termín maturit se posouvá. Ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka budou dobrovolné

Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství a ze středečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra školství Plagy.

Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Úlevy pro pomáhající maturanty

Ministerstvo zároveň připravilo větší úlevy pro maturanty, kteří kvůli epidemii od 12. října odpracovali alespoň 160 hodin v nemocnicích či sociálních zařízeních. Tito studenti nebudou muset psát ani didaktické testy, které jsou jinak povinné z češtiny a buď matematiky, nebo cizího jazyka. Zájemci je budou moci skládat dobrovolně.

I v případě neúspěchu u zkoušek budou automaticky hodnoceni jako „uspěl“. Hodnotit se pak budou podle známek z daných předmětů na vysvědčení za druhá pololetí prvního až třetího ročníku a první pololetí čtvrtého ročníku.

Premiér od minulého týdne prosazoval možnost takzvané úřední maturity pro všechny. V úterý pak uvedl, že by mohly být tři podoby maturit, a to klasická, lehčí a úřední. Ve středu ráno tento nápad označil za nedobrý. Plaga jeho představy o plošné úřední maturitě v pondělí odmítl, proti se postavili i zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol.

Změny u přijímacích zkoušek

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Původně měly být jednotné přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem. Loni se kvůli epidemii konaly místo dubna v červnu.

Kvůli epidemii covidu-19 oznámil Plaga už loni na podzim, že jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem z češtiny a matematiky budou letos povinné jen na víceletých gymnáziích. Na čtyřletých oborech se konat nemusí. Ředitelé škol se mohli do konce ledna rozhodnout, zda místo zkoušek organizovaných Cermatem budou dělat jen vlastní školní přijímací zkoušky, případně budou moci přijmout uchazeče bez zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne počet nabízených míst. Většina škol podle zjištění ČTK zůstala u jednotných přijímacích testů.

Podobně jako loni se u jednotných přijímacích zkoušek letos prodlouží čas, a to u testu z češtiny z 60 na 70 minut a v matematice ze 70 na 85 minut. Na rozdíl od minulého roku, kdy měli uchazeči na složení zkoušky jediný pokus, letos zatím ministerstvo počítá s tím, že se budou konat obvyklé dva termíny.

Jak s přihláškami na střední školy

Zájemci mohli podávat přihlášky na střední školy do 1. března. Podle Marka Lehečky z referátu vnějších vztahů Cermatu mohou školy předat údaje o uchazečích do informačního systému Cermatu do poloviny tohoto týdne. Loni se na čtyřleté obory přihlásilo zhruba 69 tisíc uchazečů a na osmiletá či šestiletá gymnázia kolem 25 tisíc žáků pátých a sedmých tříd. Většina se hlásila na dvě školy.

Všichni žáci se v současnosti učí na dálku, protože školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené. Například deváťáci mohli být ve druhém pololetí minulého školního roku ve škole 39 dnů z 97, z toho 22 dnů před uzavřením škol v únoru a na začátku března. Z 91 vyučovacích dnů od září do ledna se pak učili distančně 46 dnů, to znamená přibližně polovinu doby.

Zájemci o obory s talentovou zkouškou mohli v aktuálním školním roce podávat přihlášku do 30. listopadu. Talentové zkoušky do uměleckých oborů se dělaly v lednu, na sportovních gymnáziích jejich období začalo rovněž v lednu a potrvá do konce března.