Prezident žádá odvolání Blatného a šéfky ústavu pro kontrolu léčiv, vadí mu jejich postoj ke Sputniku V

Nyní ale prezident chce, aby vakcíny schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv a Česko jimi začalo očkovat ještě před rozhodnutím evropských orgánů. V rozhovoru ve středu Blatného a Storovou označil za hlavní překážky pro dodávky vakcín. O jejich odvolání chce s Babišem v blízké době jednat. Uvedl také, že premiér udělal chybu, když mu navrhl do funkce Blatného.

Ministr zdravotnictví odmítl, že by sám odstoupil z funkce ministra zdravotnictví. Vakcína Sputnik V musí mít před využitím v Česku souhlas evropské agentury, řekl České televizi.

Zeman pohrozil, že pokud Babiš nenavrhne odvolání Blatného, nepřispěje to ke zlepšení jejich přátelských vztahů. Ministr je podle něj nekompetentní. Prezident by se měl setkat s premiérem v Lánech 22. března.

Zeman podle politického analytika Lukáše Jelínka v otázce fungování ministra Blatného premiérovi „nabíjí flintu“. „Není takovou hvězdou a není tak dynamický, jak si nejspíš Andrej Babiš představoval,“ řekl analytik. Zvýšení tlaku na výměnu ministra se tak může premiér hodit, na druhou stranu však kritika prezidenta snižuje jeho autoritu premiéra.

Podle Jelínka je zasahování do kompetence jiných ústavních činitelů Zemanovým zvykem, krokem si podle něj také posiluje popularitu mezi svými příznivci. „Zároveň to souvisí s tím, že Miloš Zeman cítí jakési svaté poslání fušovat do práce i epidemiologům a lékařům,“ řekl Jelínek, podle kterého Zemanovi jako laikovi nepřísluší podobné výroky pronášet.

Prezident žádá také odchod Petříčka

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) je Zemanův názor „relevantní v rámci diskuse“. Složení vlády je však otázkou premiéra. „Tím, kdo navrhuje personální změny v kabinetu, je předseda vlády,“ řekl Hamáček.

Za ministra zahraničí Petříčka, jehož konec ve funkci by si prezident také přál, se postavil. „Kdybych měl nějaké výhrady k panu ministrovi Petříčkovi, tak je sdělím,“ uvedl vicepremiér.

Prezident má s Petříčkem kvůli zahraniční politice dlouhodobé spory, podle Jelínka ale ministr nevyhovuje ani premiérovi. „Není dvakrát loajální člen kabinetu,“ uvedl analytik. Připomněl, že Petříček také oznámil kandidaturu na post předsedy sociálních demokratů a je tak zároveň i vyzyvatelem pro současného předsedu strany Hamáčka. Prezident uvedl, že Petříčka v kandidatuře nepodpoří.