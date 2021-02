Ústavní činitelé se sešli na Hradě. Vakcíny aplikované v Česku musí mít evropskou certifikaci, shodli se

Věnovali se rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení pasáží volebního zákona. Soud tak rozhodl kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Nově také koalicím stran stačí pro vstup do sněmovny pět procent hlasů. Politici v úterý označili postup Ústavního soudu za potenciální destabilizaci české politické situace. Vadí jim, že pasáže byly zrušeny během volební kampaně.

Státy tak učinily přesto, že ji zatím neschválily evropské úřady. Pro takzvanou maďarskou cestu se podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše vyslovil minulý týden prezident Zeman, zdůvodnil to pomalým schvalovacím procesem u Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Petříček po úterním jednání uvedl, že politici snahu Hradu dopravit do Česka ruskou vakcínu neřešili.

Česko v současné době očkuje vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a Astra Zeneca. Zatím nemá dostatek dávek na proočkování všech zájemců. V poslední době se proto mluvilo o možnosti využít například ruské vakcíny Sputnik, premiér Andrej Babiš (ANO) odcestoval do Srbska a Maďarska, které tuto očkovací látku nakoupily.

Kromě očkování jsou podle nich ke zvládnutí pandemie i nadále nutná celospolečenská opatření a odpovědný přístup veřejnosti i politiků. Kategoricky odsoudili šíření „zavádějících, lživých či jinak manipulativních informací“. „Takové informace je třeba systematicky odhalovat, veřejně identifikovat a vyvracet,“ napsali v prohlášení.

Za nezbytné označili, aby byla pro očkování získána důvěra široké veřejnosti a bylo tak možné očkovat asi 70 procent populace. Vést k tomu má objektivní a srozumitelné informování veřejnosti o používaných vakcínách, o jejich bezpečnosti a účinnosti.

Mutace jsou hrozbou. Lidé by podle Petříčka měli zvážit zahraniční cesty

Ústavní činitelé v prohlášení také konstatovali, že vážný pandemický stav komplikuje šíření výrazně nakažlivějších mutací koronaviru. Podle ministra zahraničí Petříčka však má Česko už natolik tvrdá opatření pro cesty do ciziny, že už není moc prostoru je dále zpřísňovat. Reagoval tak na podezření na výskyt jihoafrické varianty v brněnské mateřské školce a u lidí, kteří přicestovali ze Zanzibaru. Lidé by podle Petříčka měli cesty do ciziny zvážit a posoudit rizika s nimi spojená.

Ústavní činitelé podle Petříčka debatovali o dopadech pandemie koronaviru a mezinárodní spolupráci při jejím potírání. „Je důležité pomoci si ve chvílích, kdy je to potřeba, protože tady izolovaný přístup nepomůže,“ uvedl ministr. Česko podle něj pomáhalo v Severní Makedonii nebo v Arménii. Podporuje mezinárodní iniciativy, aby očkování bylo dostupné nejen v bohatších částech světa.