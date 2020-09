Zeman přestane zvát Vystrčila na zahraničněpolitické porady. V kauze Navalnyj má prý Rusko co vysvětlovat

Naopak komunisté by od prezidenta rádi slyšeli tvrdší tvrzení. „Hodnocení, že jde o klukovinu je příliš smířlivé,“ vyjádřil se předseda KSČM Filip. Podotkl, že pozvánky na schůzky politiků k diplomacii jsou věcí prezidenta. „Vzhledem k tomu, že pan Vystrčil si hraje na individuální akce a nerespektuje ostatní ústavní činitele, tak si myslím, že je to správné,“ uvedl Filip.

Od Miloše Zemana je to velká chyba - neškodí tím Miloši Vystrčilovi, ale politické kultuře v ČR. Prezidentova reakce mě ale vlastně ani nepřekvapuje. Vzpomeňme na všechny problémy se zvaním/nezvaním ústavních činitelů na oslavy státního svátku.

Fiala soudí, že už nepůjde o schůzky nejvyšších ústavních činitelů, ale o schůzky Zemanových přátel. Nemluvit s předsedou Senátu, druhým nejvyšším ústavním činitelem, to už je „silná káva“, napsal předseda ODS na sociálních sítích.

Petr Fiala (ODS) a Marian Jurečka (KDU-ČSL) pokládají Zemanovo rozhodnutí nezvat šéfa Senátu na schůzky k diplomacii za chybu. Vojtěch Filip (KSČM) to má naopak za správné.

Vystrčil podle Zemana nerespektuje pravidla a většinový názor nejvyšších ústavních činitelů na zahraniční politiku, proto ho na další setkání už nepozve. „Kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát,“ prohlásil. Podle Zemana to neznamená trest pro druhého nejvyššího ústavního činitele, Vystrčil ale svým postojem urazil ostatní účastníky schůzek sloužící ke koordinaci české zahraniční poltiky. „Říká si (Vystrčil), jsem někdo víc než vy ostatní,“ řekl Zeman.

Výhrůžky ze strany Číny v pořádku nejsou, míní Zeman

Pokud Čína se zahraniční návštěvou na Tchaj-wan vyjádřila nesouhlas, má pro to prezident pochopení, výhružky ale podle něj v pořádku nejsou. Čínský ministr zahraničí Wang I na adresu předsedy českého Senátu řekl, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny.

„Pro chování pana předsedy Senátu nemám žádné pochopení. A co se týče čínského ministra, myslím, že to trochu přehnal,“ řekl na Primě Zeman. Čínské vyjádření odmítly česká diplomacie, ale také Německo, Francie nebo slovenská prezidenta Zuzana Čaputová. Zeman také v rozhovoru označil Senát za nejzbytečnější instituci, kterou Česká republika má.

Do české návštěvy Tchaj-wanu se v neděli na Primě opřel i premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády řekl, že zahraniční cesta byla vzkazem před volbami do Senátu. Bude to tak vysvětlovat čínské straně a bojovat, aby netrpěly české firmy. Dříve pro iDnes.cz ale nicméně Babiš řekl, že se od cesty oficiálně distancovat nehodlá.

Podle Vystrčila prezident ohledně cesty na Tchaj-wan třikrát lhal

Miloš Zeman podle Vystrčila v televizním vysílání třikrát lhal. Za největší lež považuje Zemanova slova, že při své návštěvě označil Tchaj-wan za samostatný stát, což předseda Senátu podle svých slov nikdy neřekl.

Není podle něj pravdivé ani další vyjádření prezidenta, že schůzky k zahraniční politice se konají každého čtvrt roku. Poslední taková porada se konala v březnu, zatímco až začátkem června se Vystrčil podle svých slov rozhodl, že na Tchaj-wan pojede. „Kdybychom se scházeli po čtvrt roce, tak jsme se měli sejít v červnu,“ poznamenal Vystrčil.