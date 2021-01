Jihoafrická mutace koronaviru je nakažlivější o padesát procent a lépe odolává protilátkám

Nejasné zatím je, do jaké míry dokážou před covidem-19 způsobeným jihoafrickou mutací ochránit lidi současné vakcíny. Jasnou odpověď na to jihoafričtí vědci nemají. „Máme ale důvod ke znepokojení,“ uvedl virolog Alex Sigal. Podle něj totiž mnoho lidí protilátky po prodělání covidu-19 neochránily před opětovným onemocněním způsobeným novou mutací během druhé vlny epidemie.

Vědci zatím její vlastnosti přesně nepopsali, ale varují před možností, že by mohla snadněji unikat jak protilátkám v těle, které se vytvořily při předchozí infekci covidem, ale možná i vakcínám.

Britský deník The Telegraph napsal už 4. ledna, že oxfordský imunolog John Bell je přesvědčen, že nad možnou rezistencí nové jihoafrické varianty na vakcíny se vznáší „velký otazník“, což vyvolává obavy, že vakcíny by na tento variantní kmen nemusely fungovat tak účinně. Týž den profesor vakcinologie Shabir Madhi pro CBS News poznamenal, že „není jisté“, že by nová varianta 501.V2 mohla uniknout vakcínám, ale že by tato možnost měla být zvažována.

Tento kmen má totiž větší množství mutací právě v proteinu hrotu viru - a na ten cílí mRNA vakcíny, které se v současné době používají. Že tyto další mutace jsou znepokující, soudí také Simon Clarke, docent buněčné mikrobiologie na univerzitě v Readingu. Podle něj „mohou způsobit, že virus bude méně náchylný k imunitní reakci vyvolané vakcínami“.