V Česku je britská mutace koronaviru, potvrdil to Státní zdravotní ústav

„V České republice s největší pravděpodobností již koluje britská varianta viru,“ uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podezření podle něho má již Státní zdravotní ústav a jeho spřízněné laboratoře. „V současné době asi deset procent vzorků, které vyšetřujeme, může obsahovat tuto variantu,“ upřesnil ministr. Odpovídá to také výsledkům sousedních zemí.

Britská varianta podle Blatného není nebezpečnější, nakažení u ní nemají větší smrtnost a i na tuto mutaci viru funguje vakcína. Její riziko spočívá v tom, že se šíří zhruba o čtyřicet procent rychleji: „Když to řeknu velmi zjednodušeně, co by se jinak stalo během deseti dnů, je schopno u této varianty proběhnout za dnů šest.“

Právě proto, že se tato mutace viru šíří rychleji, tak by po určité době měla převládnout nad současnou variantou viru. Česko má tak dle Blatného několik měsíců na to, aby zareagovalo. Chce to udělat prostřednictvím udržení opatření a očkováním, které se zaměřuje na rizikovou populaci.