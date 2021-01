V úterý se otevřou papírnictví a obchody s dětským oblečením, rozhodla vláda

Papírnictví a prodejny dětského oblečení a obuvi budou moci od úterý znovu otevřít, schválila to vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v České televizi mluvil také o otevření obchodů se spodním prádlem, těm by zatím výjimka udělena být neměla. Vláda také rozhodla o zřízení velkokapacitního očkovacího centra v O2 universum v pražské Libni. Denně by mělo zvládnout podat vakcínu deseti tisícům lidí.