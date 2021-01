ŽIVĚ: Poslanci rozhodují o prodloužení nouzového stavu. Cílem je dosáhnout zásadního obratu v boji s epidemií, řekl Babiš

Cílem dalšího prodloužení nouzového stavu je hlavně dosáhnout zásadního obratu v boji s koronavirovou epidemií, řekl poslancům na úvod premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že zásadní je proto očkování, které nyní však vázne na dodávce vakcín. Ve stejné situaci jsou ale i ostatní členské státy, dodal. Rusko a Čína by mohly požádat EU o schválení svých vakcín, připustil premiér. Situace je podle něho nadále vážná, stále jsou velké počty hospitalizovaných.

Také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve sněmovně zdůraznil, že stav epidemie je v Česku rizikový a bez nouzového stavu není možné efektivně a rychle přijímat účinná protiepidemická opatření. Uvedl, že v Česku probíhá stále silné komunitní šíření, nákažené je velké množství zranitelných osob. Šíření nákazy v Česku sice podle něho zpomaluje, stále ale přibývá mnoho tisíc nově nakažených denně.

„Návrat k roustoucí dynamice v případě, že by se křivka opět zvrátila, by tak byl velmi rychlý. Počty nově diagnostikovaných případů stále několikanásobně převyšuje mezinárodně doporučené bezpečné limity, které jsou konkrétně sto na sto tisíc obyvatel za 14 dní,“ upozornil.

Například Piráti by podpořili kratší prodloužení stavu nouze, pokud by měl kabinet vůli zabývat se výší nemocenské a krizovou legislativou. SPD nechce delší nouzový stav podpořit vůbec. Vládě by ale mohli pomoci jako ve většině předchozích případů komunisté, kteří ji v dolní komoře tolerují.

Oznámili, že nouzový stav podpoří za podmínky, že se k 1. únoru vrátí do škol žáci prvního stupně, posledních ročníků a maturanti. KSČM chce také s vládou jednat o rozvolnění provozu obchodů a služeb a o ukončení zákazu noční vycházení.

Nouzovým stavem je podmíněna většina vládních opatření k omezení šíření nákazy. Lze také nasadit například vojáky pro pomoc ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.

Už pátá žádost za sebou

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od pátého října. Nynější žádost vlády je pátá v řadě. Koncem října souhlasili poslanci s prodloužením stavu nouze o 17 dnů, ve druhé polovině listopadu o 22 dnů, potom na návrh komunistů o 11 dnů. Před vánočními svátky sněmovna kývla na další prodloužení o 30 dnů. Kabinet chtěl měsíc vždy.

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Nynější potrvá minimálně 109 dnů.