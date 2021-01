PES dále odpovídá čtvrtému stupni, opatření pátému. Vláda projedná delší nouzový stav

Protiepidemický systém (PES) ukazuje pátým dnem hodnotu odpovídající čtvrtému stupni rizika. Druhý den v řadě je na sedmdesátce. Oproti neděli se mírně zvýšilo reprodukční číslo, zůstává však po jedničkou, výsledek tedy stále naznačuje, že šíření epidemie zpomaluje. Oproti nedělní hodnotě 0,68 vystoupilo reprodukční číslo na 0,72. Ostatní ukazatele – tedy celkový počet nakažených za poslední dva týdny, počet nakažených lidí nad 65 let v témže období i podíl hospitalizovaných, kterým diagnostikovali covid-19 až v nemocnici – se mírně zlepšily. Že by po zlepšení PES následovalo i zmírnění restrikcí, ale vláda zatím neplánuje. Její členové se shodují, že je na to příliš mnoho lidí v nemocnicích. O případném přechodu z pátého na čtvrtý stupeň opatření podle PES by mohla podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) jednat nejdříve v polovině týdne, budou-li denní počty nakažených dále klesat. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) byl ještě zdrženlivější. „Je potřeba vyprázdnit nemocnice. (…) Neočekávejme žádnou zásadní změnu,“ řekl na konci minulého pracovního týdne. Také předseda vlády Andrej Babiš (ANO) zdůraznil, že je „na rozdíl od 3. 12., kdy jsme rozvolňovali“, potřeba počkat na „podstatně nižší počet hospitalizovaných“. Nouzový stav: vláda zřejmě požádá o dalších 30 dní Vláda se v pondělí odpoledne bude zabývat především nouzovým stavem. Prozatím je vyhlášen do 21. ledna, ale mají-li restrikce v nynějším rozsahu pokračovat, měl by platit dále. Kabinet proto zřejmě schválí žádost o jeho prodloužení, kterou následně předloží Poslanecké sněmovně. Premiér Babiš o víkendu řekl, že by vláda opět chtěla požádat o třicetidenní prodloužení, což je maximální možná doba, po které se musí procedura opakovat. Vláda zatím s žádostí o třicet dnů nouzového stavu uspěla pouze jednou, a to před Vánoci. Při předcházejících žádostech poslanci vždy schválili pouze kratší období. Přestože rozsáhlé rozvolnění restrikcí vláda zatím nechystá, drobné a cílené zmírnění projedná. Babiš v neděli uvedl, že by mohla otevřít papírnictví, obchody s oblečením a botami pro děti a prodejny se spodním prádlem.

COVID gastro startuje, vláda rozdělí 2,5 miliardy Bez naděje na rychlou změnu naopak zůstávají restaurace, které mohou mít otevřené pouze výdejové okénko. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně v pondělí od 9 hodin spustí příjem žádostí do nového programu COVID gastro. Vláda pro něj vyčlenila 2,5 miliardy korun. Peníze z něj dostanou podnikatelé, kterým klesly v posledním kvartálu loňského roku tržby v meziročním srovnání nejméně o 30 procent. Půjde o 400 korun na zaměstnance za každý den mezi 9. říjnem a 10. lednem, kdy musel být podnik kvůli vládním protiepidemickým opatřením uzavřen. Žádosti bude MPO přijímat pouze elektronicky prostřednictvím svého on-line informačního systému. S proplácením bude moci resort začít po obdržení notifikace Evropské komise.

Zatímco v Česku by mohla vláda povolit otevření některých dosud zavřených obchodů, v Německu se zpřísňuje. Týká se to i takzvaných pendlerů, kteří dojíždějí za prací z Čech do Saska. Nově se musí jednou týdně prokázat negativním testem na koronavirus. Uznávat bude i antigenní testy, které mohou lidé se zdravotním pojištěním uzavřeným v Česku získat bezplatně. Termín má čtvrtina seniorů, kteří se přihlásili k očkování Pokračuje i očkování. Kromě zdravotníků z první linie začalo u seniorů starších 80 let, kteří se registrovali do rezervačního systému spuštěného v pátek. Do nedělního večera se jich přihlásilo více než 154 tisíc a 44 tisíc z nich již zná i termín. První senioři vakcínu i dostali. Premiér Babiš o víkendu zdůraznil, že je ještě potřeba doočkovat zdravotníky, na které se dosud nedostalo. „Nejsou naočkování pediatři, praktici. Lékaři jsou priorita. Je potřeba doočkovat domovy seniorů. A do toho nám přišel ten rezervační systém pro seniory nad 80 let,“ poznamenal Babiš s tím, že do soboty dostalo vakcínu přes 105 tisíc lidí.