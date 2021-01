První den registrace seniorů k očkování. Cesty byly přímé a úspěšné i křivolaké a neúspěšné

přehrát video Mezi seniory, kteří zasedli k počítači pro registraci na očkování byl i Zdeněk Svěrák Zdroj: ČT24

„Tak jdeme na to!“ říká herec, dramatik a scenárista Zdeněk Svěrák a doplňuje: „Telefonní číslo jsem jim dal, čili teď to odešlu a budeme čekat, až mi telefon zazvoní.“ Herec se přihlásil, termín ale nedostal. Objednával se okolo půl jedenácté dopoledne. V době, kdy už byla místa zaplněná. Dostalo se mu omluvy, že kapacita vakcinací na rezervaci je již vyčerpána. „No, samozřejmě. Přišel jsem pozdě.“ O tom, jestli se nechá naočkovat nebo ne, dlouho nepřemýšlel. „Můj doktor je zajímavý a příjemný v tom, že mi říká mladý muži. A když jsem se ho zeptal, jestli se mám jít nechat očkovat nebo ne, tak mi řekl: ‚Mladý muži, jděte se bodnout.‘ A tak jsem tady.“

Pro vakcínu si už v pátek mohl dojít zpěvák a herec Josef Zíma. Jeho obvodní lékařka totiž pár desítek ampulí získala a oslovila své nejstarší pacienty. „Já už jsem ve svém životě dostal těch injekcí tolik, že už o tom ani nevím,“ říká. Mezi čekajícími na očkovací látku je například také divadelník, hudebník a textař Jiří Suchý. O své zdraví se bojí – mluví o sobě jako o ohroženém druhu: „A já vám to řeknu rovnou – mně se nechce umřít. Já mám před sebou ještě hrozně moc práce, a tak udělám všechno pro to, abych to mohl dorazit. To znamená, že se nechám očkovat.“ Registrace ho ale teprve čeká. Než dostane vakcínu, chce zůstávat doma. Pokus přes telefon Česká televize sledovala v pátek i příběhy dalších seniorů, kteří měli zájem o registraci pro očkování. Marie Skleničková a Jiří Majka žijí jako sousedé v obecních bytech ve Staré Bělé v Ostravě. Oba mají nárok na vakcínu proti koronaviru mezi prvními v zemi. A oba to chtějí využít. „Považujeme to za samozřejmé a jsme strašně rádi, že se o nás někdo zajímá a nabídne nám to,“ říká Skleničková. Devadesátiletý Majka se chtěl registrovat k očkování hned, jak to bude možné, ale nepodařilo se mu to. „Zatím nevím, co mám dělat, telefonicky to bylo zahlceno, internet nemám. Jsem odkázán zase nakonec jen sám na sebe, protože rodinu mám mimo Českou republiku.“ Oba říkají, že se v systému registrací nevyznají. Uvítali by třeba, kdyby je přišel naočkovat jejich praktický lékař. Nebo kdyby jim do schránky přišla pozvánka.

Pomoc přímo na úřadě Důchodkyně Anna Svobodová vyrazila ráno pro pomoc na úřad. Ve Frenštátu pod Radhoštěm nabídli seniorům, že jim pomohou. Registrace se nakonec povedla, termín zatím paní Anna nemá. Už ale ví, že až pro ni bude dávka vakcíny, tak se bude muset vypravit do 25 kilometrů vzdáleného Nového Jičína. Říká, že ji tam doveze syn. Také důchodce František Kovařík se mohl spolehnout na pomoc. I když má internet, registrace se mu nezdařila. Požádal proto o konzultaci praktického lékaře, který pak k němu přijel až domů na krátkou návštěvu. „Co se týče otázky, že pomohou děti a rodina. Ano, ale je třeba si laskavě uvědomit, že jejich dětem je často nad 60 let,“ říká praktický lékař z Lomnice nad Lužnicí Roman Bílek. Postup přes elektronický formulář Naopak úplně sama si s registrací chtěla poradit hned ráno Blanka Tuscherová. Nejdříve to zkusila přes kontaktní linku 1221, kde bylo obsazeno. Potom si našla elektronický formulář a nakonec vše zvládla. „To víte, je to dneska nově, první den. Kdybych si to mohla vyzkoušet třeba předem, nanečisto, taky by to bylo třeba lepší. Takhle to bylo plné chyb,“ poznamenává. Nyní bude čekat, až v Nemocnici u Sv. Anny, kterou si k očkování vybrala, budou dostupné vakcíny.

Fakta Senioři a očkování Termín na očkování má po pátku domluveno tři tisíce lidí starších 80 let. Pro ty už jsou k dispozici vakcíny. Dalších zhruba 300 tisíc registrovaných musí počkat, až pro ně do Česka přijdou dávky.