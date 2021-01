Kapacita termínů očkování je vyčerpaná. Systém měl od rána problémy

MINISTR ZDRAVOTNICTVÍ: Na očkování se mohou přihlásit lidé nad 80 let kdykoliv. Třeba i za týden. A to bez obav, že by přišli o svoji prioritu. Systém je nastavený tak, že vždy budou mít přednost před ostatními. Vakcíny, které budou nyní přicházet, jsou určené především pro ně.

Rezervační web doporučuje další volnou kapacitu ověřit za několik dní, až budou další dodávky vakcín a očkovací místa doplní termíny. Některá očkovací centra prozatím ani první termíny nevypsala, v systému dnes ráno bylo jen 47 center. Podle čtvrtečního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) se ale očkuje na 164 místech.

Registrační systém po svém spuštění v osm hodin vykazoval některé problémy, SMS zprávy s PIN kódy lidem přicházely i po deseti minutách. Mobilní operátoři se dozvěděli o požadavku státu na SMS ověření při registraci k očkování až po spuštění systému. Uvedl to na Twitteru výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

„Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve než hodinu po spuštění systému,“ sdělil Grund. Zakládajícími členy asociace jsou mobilní operátoři O 2 , T-Mobile a Vodafone



Brzy se ale podařilo navýšit kapacitu rozesílání. Podle dat Chytré karantény navštívilo web během prvních dvou minut 75 tisíc lidí. Dovolat se hned ráno nedalo ani na linku 1221, kde měli s registrací seniorům pomáhat.

DATA. Za první hodinu provozu rezervačního systému se zaregistrovalo přes 44 000 lidí a bylo vytvořeno 2 000 rezervaci na očkování. Jen co přijdou nové vakcíny budou otevřené i další nová místa pro registraci na očkování. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) January 15, 2021

Volná místa se budou do systému sama zadávat

V 08.35 čekalo na odeslání u mobilních operátorů 40 tisíc SMS zpráv s PIN kódem pro registraci. Za vteřinu jich odešlou 20, poté se kapacita podařila navýšit na 200, sdělili dále zástupci projektu Chytrá karanténa.

Očkování registrovaných lidí začne na různých místech Česka v různé dny, někde už o víkendu. Centra v současné době očkují zdravotníky nebo vysílají mobilní týmy do domovů pro seniory. Od neděle budou navíc první vakcinovaní dostávat po 21 dnech druhou dávku látky od firem Pfizer a BioNTech. Volná místa budou do registračního systému sama centra zadávat podle toho, jak budou přicházet další vakcíny.



Každý týden má přijít 70 tisíc dávek očkovací dávky od firem Pfizer/BioNTech a do konce ledna ještě zbývajících 11 600 dávek od firmy Moderna.

Podle opozice je systém registrací selháním premiéra Babiše

Start registrací na očkování už kritizuje politická scéna. „Dopadlo to špatně,“ napsal ke startu registračního systému předseda KSČM Vojtěch Filip.

Předseda ODS Petr Fiala napsal, že organizace očkování selhává čím dál víc a odpovědný za to je podle něj premiér Babiš. Připomněl, že blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 navrhuje projednat strategii očkování příští týden ve sněmovně. Pokud to vládní strany nepodpoří, počítá se svoláním mimořádné schůze.

„Systém nemá žádná pravidla, dochází k protekci. Není jasné kdo, kdy a kde má být očkován, nefunguje registrace, není kampaň na podporu očkování. Jedním slovem – skandál,“ napsal předseda občanských demokratů. Za stav je odpovědný Babiš, protože sám sebe ustanovil koordinátorem očkování, konstatoval.



Ráda bych teď psala pochvalu vládě za zvládnutí registrace k očkování. Byla bych vděčná, kdyby vše fungovalo jak má, protože by to znamenalo, že jsme blíž normálnímu životu bez přeplněných nemocnic, bez dalších obětí.



Bohužel to nejde. Dopadlo to jako vždycky. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 15, 2021

„Vláda vymyslela složitý systém rezervace na očkování, že se do něj většina seniorů nedokáže ani přihlásit. A přesto se ho podařilo pět minut po zapnutí shodit. Byla by to možná sranda, kdyby tady nešlo o zdraví lidí,“ uvedl na Twitteru poslanec Petr Třešňák (Piráti).