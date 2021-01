Komunikace týkající se vakcinace je katastrofální, hodnotí sociolog médií. Potíž je i s vyvracením hoaxů

Už od jara se Českem šíří koronavirus a s ním i chaotické a nepravdivé informace. Dřív, než v nich vláda dokázala udělat pořádek, dostala zelenou první proticovidová vakcína. Ve stejnou chvíli, kdy se nechávali očkovat lékaři v nemocnicích, ministerstvo zdravotnictví teprve začalo hledat člověka, který by měl veškerou komunikaci ohledně koronaviru řídit.

„Po několika měsících už by komunikace měla být profesionální, ale stále není. Dnes bych řekl, že hlavní problém se ani tolik netýká prezentace epidemiologických dat, to už se relativně stabilizovalo, ale naprosto katastrofální je komunikace týkající se vakcinační strategie a obecně tématu vakcinace,“ kritizuje sociolog médií z Masarykovy univerzity Jaromír Volek.

Stačí praxe ve studentském časopise

Inzerát ale nehledá profesionála. Ministerstvo zdravotnictví nabízí tabulkový plat a stačí mu zkušenost s psaním textů do studentského časopisu. Právě to je nejčastějším terčem kritiky. „Člověk, který na takovou pozici přijde, jde do sebevražedné pozice. Je to práce, která je špatně placená, je na úrovni juniorního pracovníka v komunikační agentuře, je to člověk, který má něco vymýšlet a řešit, ale zároveň bude mít velice omezené pravomoci,“ upozorňuje například Ludmila Hamplová ze Zdravotnického deníku.

Podle Volka je navíc nevhodné v tuto chvíli takový inzerát vůbec vypisovat. „Je třeba se podívat na trh stávající, na lidi, kteří vedli tisková oddělení, případně dělali tiskové mluvčí významným subjektům, a hledat mezi nimi. Hledat šéfredaktory studentských časopisů opravdu není nejlepší nápad,“ dodává.

Premiér jako influencer?

Česku teď také chybí promyšlená a profesionální propagace samotného očkování. Informace o nadcházející očkovací akci sdělil premiér Babiš ve svém videu Čau lidi, které pravidelně zveřejňuje na Facebooku.

„Zřejmě zase neodolal prezentovat se jako někdo, kdo to očkování zařídí. Kdo ukáže lidem, že je tam šest dávek místo pěti. Čili nebylo to v pořádku a je to po právu kritizované. Nebudí to důvěru a důvěra je v této situaci základní,“ říká reportér Deníku N Jan Moláček.

V této chvíli tak důležitá věc, jako je vakcinační strategie, vyzněla nedůvěryhodně také podle Hamplové. „Andrej Babiš je premiér této země a ne influencer, který si něco sdělí ve svém ‚videjku‘. On je státník, který by měl být schopný řešit závažné problémy, a ne točit videa. Je to velice špatně a je to velice nedůvěryhodné,“ říká novinářka, která se dlouhodobě věnuje zdravotnictví a očkování.

Očkovací strategie vlády EXKLUZIVNĚ v Čau lidi 🇨🇿 https://t.co/zJi7iwhLaD — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 3, 2021

Očkovací hoaxy

Kolem očkování, a nejen ohledně toho proti covidu, kolují ve společnosti nebezpečné mýty a falešné informace. Systematicky je ale nikdo nevyvracel a stále nevyvrací.

„Kdo chce bojovat s dezinformacemi, musí je především znát. Musí je monitorovat a každý den na ně reagovat, odpovídat a vyvracet nesmysly. Žijeme v době, kdy lidé vyžadují okamžitou odpověď, a když ji dostanou až zítra, tak už je na ni prostě pozdě,“ upozorňuje redaktor Deníku N pro vědu a technologie Petr Koubský.