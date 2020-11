Zvedá se další vlna fake news o koronaviru. V hlavní roli je vakcína a všemocný Bill Gates

Bude to rok, co svět bojuje s koronavirem, stejnou dobu bojuje také se záměrně šířenými lživými informacemi o všem, co s koronavirem souvisí. Jak se vyvíjí situace, vyvíjí se i téma takzvaných hoaxů. Na jaře dezinformátorům stačila samotná existence viru, na začátku druhé vlny už podkopávali vládní opatření a teď je jejich hlavním tématem vakcína. Podle expertů na fake news bude toto téma aktuální minimálně do chvíle, kdy se začne očkovat. Pohled do světa dezinformací přináší pořad Newsroom ČT24.