Kampaň za 50 milionů má zlepšit vládní komunikaci o koronaviru. Přichází pozdě, reagují lidé z médií

To, co se zatím nedaří, má zachránit rozsáhlá kampaň, která by měla být vidět v televizi, na billboardech, na internetu a sociálních sítích, a slyšet v rádiích. Vyvracet by měla například dezinformace, připomínat by měla zásady bezpečného a zdravého chování, propagovat plošné testování nebo třeba aplikaci eRouška. To z materiálu připravované kampaně zjistil server Aktuálně.cz.

Jenže takový plán přichází v době, kdy Česko zachvátila druhá vlna epidemie, jejíž konec je zatím v nedohlednu. „Je to jednoznačně s křížkem po funuse. Každá komunikace musí být naplánovaná v pravý čas a na pravém místě. A toto je jednoznačně pozdě. Vláda by se měla především zamyslet nad tím, jak obnovit důvěru, jak podpořit sdělení, které říká,“ reaguje Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity.