Tragédie, chaos, zmatek. Vláda se z jarní krize neponaučila, o koronaviru mluvit stále neumí, shodují se bývalí vládní mluvčí

„Mně je velmi líto, že musím pro tuto komunikaci použít slova chaos a zmatek. Je zde spousta protichůdných vyjádření. Dokonce někteří ministři popírají jiné ministry. A viděli jsme to i teď v pondělí, kdy byl ohlášen projev, na který čekala polovina republiky a byl zrušen deset minut před začátkem. To důvěře moc nepomáhá,“ hodnotí projev vlády na veřejnost Martin Ayrer, který mluvil za kabinet Bohuslava Sobotky.

„Důležité je veřejnost neděsit, nestrašit a když něco chci oznámit, tak to musím mít promyšlené a vědět, co chci sdělit. Tady je zásadní problém, že vláda musí v prvé řadě rozhodnout a potom to v přijatelné formě oznámit. To se nedělo,“ doplňuje někdejší mluvčí vlády Miloše Zemana Libor Rouček.

Podle dalšího mluvčího, tentokrát úřednické vlády Jana Fischera, ale přeci jenom současná vláda něco zvládá. „Musíme rozlišovat dvě různé věci, jedna je politický marketing, který se nepochybně daří. A druhá je krizová komunikace a tam se teprve ukáže, co je ta firma zač,“ říká Roman Prorok.

Zmatek nad zmatek

Za normálních okolností by takové omyly mohly být úsměvné, teď ale na vládních sděleních skutečně závisí lidské životy. Trpělivost navíc dochází už i novinářům. Právě je přitom někteří členové vlády na jaře v souvislosti s koronavirovou epidemií prosili o spolupráci.

„Přeci není možné, aby ještě před tiskovou konferencí ministr zdravotnictví bez jakékoli výstrahy jednotlivá opatření vypálil na svém Twitteru. Graficky byly zpracovány profesionálně, ale nebylo z nich patrné, co znamená od půlnoci a kterého dne. Následně se jeho Twitter promazával, a to se nedá nazvat jinak než zmatek nad zmatek. V téhle situaci musí nastat krizová komunikace, která musí spočívat v tom, že někdo přijde a řekne komunikujeme takto a tihle lidé. Ne, že to každý dělá po svém, jak jsme viděli,“ kritizuje jedno z posledních vládních vystoupení komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk.

Rizikové skupiny na Twitteru nejsou

Zarážející je také kanál, kde se přijatá opatření objevila nejdřív. Twitter je celosvětově sice silné médium, v Česku ho ale používá jen 350 tisíc uživatelů.

„Horko těžko se lze ubránit dojmu, že ministři takto pouze budují svoje PR, místo aby opravdu měli snahu veřejnost informovat. Protože pokud se bavíme o tom, že tu máme nemoc, která je riziková zejména pro seniory a starší generace, tak pouštění informací na Twitteru je krajně alibistické, protože na Twitteru se to k cílovým skupinám nedostane,“ upozorňuje politolog Miloš Gregor.

Reputaci si podle oslovených vláda trochu vylepšila projevem šéfa resortu zdravotnictví. A to i přes to, že ho televize mohly odvysílat až o den později. Ani ten ale nebyl podle expertů ideálně zvládnutý. Sice v něm zazněla fakta a vysvětlení, na diváky ale spíš než uklidňujícím dojmem, mohl působit děsivě. Mohla za to až vojenská dikce ministra, ponurá atmosféra foyer v budově ministerstva zdravotnictví a také uskupení šéfů fakultních nemocnic v černém oděvu a rouškách za zády ministra.