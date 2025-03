V šesti obcích v sobotu hlasovalo 53 procent voličů

Sobotní mimořádné volby do zastupitelstev šesti obcí přilákaly celkem 53 procent voličů. Je to méně než při předchozích komunálních volbách loni v prosinci, k nimž ve čtyřech obcích přišlo v průměru 61 procent voličů, oznámil Český statistický úřad.

Nejvyšší zájem projevili lidé v Ratboři, kde hlasovaly tři čtvrtiny z 452 voličů. Nejmenší účast naopak zaznamenali v Solenicích, kde do volební místnosti našlo cestu zhruba 40,5 procenta z 289 voličů. Na nižší účast mohlo mít vliv to, že ve většině obcí, kde se letos hlasovalo, se nominovalo vždy jen jedno sdružení nezávislých kandidátů.

Výsledky

V obcích zvítězila sdružení nezávislých. V Ratboři vyhrálo se čtyřmi mandáty uskupení Společně pro rozvoj Ratboře, Sedlova, Těšínek, tři mandáty získalo Sdružení pro Ratboř, Sedlov, Těšínky. V Toužetíně volby ovládlo sdružení PRO VÁS se čtyřmi mandáty, jeden mandát získala nezávislá Martina Homolková. V obcích Heřmaň, Lány u Dašic, Niměřice a Solenice voliči vybírali z jedné kandidátní listiny, a to Pro Heřmaň, Pro obec, Pro obec Niměřice a Hasiči pro Solenice.

Mandát získalo celkem 21 mužů a třináct žen z padesáti kandidátů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 46,2 let. Nejstaršímu zvolenému je 68 let, nejmladšímu dvacet let.

Další dílčí komunální volby se uskuteční 14. června. Měly by se konat v Adamově na Kutnohorsku, Kamenném Malíkově na Jindřichohradecku, Lužcích na Berounsku, Ždírci na Českolipsku a v Brodci na Lounsku. V této obci se už sedmkrát nepovedlo sestavit žádnou kandidátní listinu, a to ani do řádných komunálních voleb v září 2022, což se dosud ještě nestalo. Obec je proto pod správou ministerstva vnitra.