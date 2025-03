Dron, na kterém se podílely české firmy, získal certifikaci NATO

Po deseti letech vývoje a pětiletých zkouškách podle standardů Severoatlantické aliance získal dron One 150 certifikaci NATO. Tento dron, který je téměř celý produktem českých firem, splnil tři sta kritérií a stal se prvním dronem do 150 kilogramů, jenž vstoupil do elitního klubu obranných prostředků NATO. Využívat se ale bude mimo vojenský sektor. Jeho nejbližší misí budou průzkumné lety monitorující stav ptactva pro těžařskou firmu nad Severním mořem v Nizozemsku.