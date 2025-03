Celní válka může poškodit aerolinie

Vzájemný obchod nejen mezi Českem, ale celou Evropskou unií a USA ještě loni posiloval. Jen letadla mezi Severní Amerikou a Evropou přepravila asi o desetinu zboží víc než v roce 2023. Teď se aerolinky obávají poklesu tržeb. „Letecký export se týká i Latinské Ameriky a Kanady. Například automotive komponenty se exportují do Mexika a Kanady, tam se to kompletuje a následně posílá dál do USA,“ popisuje Malá.

Zboží prochází i cargo terminály na pražské Ruzyni. Aby při turbulencích neohrozilo stabilitu letadla, musí v něm být správně rozložené a pevně přidělané. „Největší podíl na letecké přepravě do USA má strojírenské zařízení, automotive, letecké náhradní díly a komponenty do vesmírných projektů, elektronická zařízení a čipy,“ uvedla výkonná ředitelka Goldon Support Olga Malá.

Celní válka na spadnutí

Divokou kartou je celní politika ze strany administrativy nového prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten od letošního návratu do Bílého domu přišel se cly vůči Kanadě, Mexiku či Číně. Tento týden začalo také platit 25procentní clo na všechen dovoz oceli a hliníku. A dotčené země na americké tarify reagují vlastními cly.

„Pokud by celní válka opravdu nastala, bude to mít dopady na hospodaření leteckých dopravců. Mělo by to dopady i na rejdaře a na logistiku,“ míní ministr dopravy Martin Kupka (ODS).