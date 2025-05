Korejská KHNP podala kasační stížnost na soudní opatření k Dukovanům

Už v pondělí podala kasační stížnost na soudní opatření k Dukovanům společnost EDU II. „Krajský soud podle společnosti EDU II především nesprávně posoudil otázku, zda veřejný zájem na podpisu smlouvy po několik let trvající transparentní soutěži převažuje nad teoretickou možností žalobce (EDF) ucházet se o zakázku,“ sdělila EDU II.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče, americký Westinghouse, vyřadil kabinet ze soutěže už dříve. Stavba nových jaderných bloků by měla být největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.