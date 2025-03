Ovzduší je díky ekologickým opatřením čistší, zákon přináší další úpravy

Po několika sušších týdnech zapršelo, takže pomohla i příroda. Zákon teď ale přímo požaduje, aby prašnosti bránili sami stavebníci, a to hlavně ve městech. „Firmy už to řeší, obzvláště ty, které staví pod různými certifikacemi udržitelnosti. Ty jsou i přísnější než naše normy,“ přibližuje výkonná ředitelka České asociace pro šetrné budovy Simona Kalvoda.

Stavebníci by tak měli třeba kropit, používat sítě a plachty a vůbec upravit postupy, což ale někdy znamená náklady navíc. „Pokud by to bylo založené pouze na dobrovolnosti, tak firmy, které se tím zabývají, by byly znevýhodněny proti těm, které to nedělají,“ doplňuje Kalvoda.

Zákon také pamatuje na ochranu obydlí. Nové projekty by obce měly povolovat jen dvě stě až pět set metrů od provozů, které práší nebo zapáchají. A rozšířit a zrychlit se má měření emisí. „Doteď to byly například cementárny, železárny nebo spalovny odpadu, teď to budou i papírny, sklárny, výrobny dřevoštěpky a podobně,“ vysvětluje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.