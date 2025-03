Konec pálení. Zahrádkáři musejí listí a trávu dávat už jen do kontejnerů na bioodpad

O novince informují jednotlivé městské části na webu i sociálních sítích. Někteří starostové se obávali odporu zahrádkářů, ti ale zatím zákaz přijali poměrně klidně. „Většinou se pálí jenom to, co nejde zužitkovat, jinak to lidi dávají do kompostu. Když tady bude nějaký kontejner, kam se ty velké větve mohou dát, pak to nebude problém,“ míní zahrádkář v Brně-Bystrci Jaroslav Šibal.

Ve Zlíně pálí jen suché dřevo

Například Zlín zavedl před třemi lety vyhlášku, která říká, že v otevřených ohništích lze spalovat pouze suché dřevo neznečištěné chemickými látkami. Zahrádkáři z kolonie na okraji města to respektují.

Aleš Hába právě ostříhal jabloně, větve chce jako obvykle spálit, ale nelze to hned. „Mám na to tady takovou bečku, do které to nastříhám. Až to vyschne, najdu si na stránkách hasičského záchranného sboru přihlášku na pálení, tam to vyplním a pak spálím,“ popsal zahradník.