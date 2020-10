Prymula chce do dvou týdnů spustit plošné testování, začne v Uherském Hradišti

Denně musí praktická lékařka Ludmila Bezdíčková vyřídit až osmdesát telefonátů, z nichž polovina se týká koronaviru, a v ordinaci pak denně vyšetří až čtyřicet pacientů s běžnými problémy. Covid pozitivních přibývá.

„Znamená to poslechnout si celý ten hovor pacienta, edukovat ho o tom, co má dělat, zapsat si veškerou tu komunikaci do dokumentace, vykázat ji správně zdravotní pojišťovně,“ popsala náročnost práce lékařka. Nově by podle záměru ministra zdravotnictví měla své pacienty i testovat. Má jich 2200. To jí ale nepřijde proveditelné.

„Potřebujeme zachovat provoz, nevím, co by tomu řekli pacienti, že bychom vůbec nepracovali, to asi realistické není,“ říká.