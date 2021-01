Pfizer pošle v příštích týdnech o 30 procent méně vakcín. „Absolutně nespolehlivá firma,“ reagoval Babiš

Vakcín Pfizer a BioNTech přichází do Evropské unie méně, než mělo, a podle premiéra Andreje Babiše bude ještě hůře. „Další tři týdny mají být zkráceny naplánované dodávky v průměru o 30 procent. To je úplně jiná informace, než jsme dostali minulý týden, kdy bylo řečeno, že jenom dnes (20. ledna) bude kráceno a že nám to vrátí v únoru,“ řekl Babiš s tím, že původně Pfizer avizoval týdenní omezení dodávek s tím, že dočasný útlum mu umožní zvýšit produkci. Další výpadek již výrobce vládě nijak nevysvětlil.

Mluvčí zastoupení Pfizer a BioNTech Tomáš Sazima uvedl, že výrobce není oprávněný se k dodávkám konkrétně vyjadřovat. Ujistil však, že od 15. února bude naopak přicházet látky víc. „Budeme moci (…) dodávat evropským státům včetně České republiky zvýšené dodávky tak, abychom splnili plánované dodávky v prvním čtvrtletí,“ uvedl. Ve druhém čtvrtletí přijde podle něj ještě více dávek, než bylo původně plánováno.

Premiér nicméně označil Pfizer za „absolutně nespolehlivou firmu, která říká každých pár dní něco jiného“. Dodal, že chce ohlášené omezení dodávek vakcín probrat na nadcházející Evropské radě.