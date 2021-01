Šéf zdravotního ústavu rezignoval kvůli informacím o očkování rodin zaměstnanců

Portál Seznam Zprávy ve středu napsal , že SZÚ rozdělil tisícovku vakcín proti nemoci covid-19 mezi své zaměstnance, ale i jejich příbuzné. Mluvčí ústavu Klára Doláková očkování rodinných příslušníků popřela. Blatný na to ve středu reagoval slovy, že si Březovského předvolá. Obecně je podle něj nutné vyslat signál, že pokusy předběhnout v pořadníku očkování prioritní skupiny nelze tolerovat.

Podle Babiše byly dostupné dávky vakcíny rozděleny podle propočtů ministerstva zdravotnictví a příslušná místa jasně věděla, jaké jsou priority. SZÚ obdržel očkovací látky, protože je jedním z míst, která jsou schopná očkovat, doplnil Blatný. „Jedná se o relativně menší pracoviště, proto dostal tu nejmenší dávku, kterou lze distribuovat,“ uvedl.

Podmínky pro její využití však byly stejné jako v dalších organizacích. „To znamená očkovat zdravotníky a seniory v domovech. To byl úkol, který dostali. Pokud nebyl splněn, a to evidentně nebyl, tak je to chyba, a ta se nyní řeší,“ prohlásil Blatný. Ministr bude žádat i další vysvětlení a případ dál prověřovat.