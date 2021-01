Blatný si předvolá šéfa zdravotního ústavu kvůli informacím o očkování zaměstnanců

„V případě, že by v SZÚ nebyla respektována prioritizace v očkování tak, jak je určená, vyvodím z toho důsledky, a to včetně osobní zodpovědnosti. Ředitele ústavu si předvolám,“ řekl na středeční tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Po řediteli bude chtít „nekompromisně vysvětlení“, zatím ale respektuje presumpci neviny.

Na schůzce se Blatný s ředitelem domluví ještě ve středu, proběhnout by měla tento týden. „Ředitel instituce je jednoznačně odpovědný za to, co se v ní děje,“ odpověděl Blatný na dotaz, zda by případně měl šéf SZÚ nést i personální odpovědnost. „V žádném případě nebudu tolerovat, kdyby byly pravdivé informace, o kterých jste informovali,“ dodal ministr.

SZÚ podle něj dostal jedno plato dávek vakcíny a měl stejně jako všechny organizace postupovat podle stanovených priorit. Úřad zajišťuje chod laboratoří, které pracují s infekčními vzorky, či laboratoří, které zkoumají výskyt nové mutace koronaviru v ČR, doplnil ministr. „Je tam velká řada lidí, kteří do té skupiny patří, pracují s infekčním materiálem, ale v žádném případě to neospravedlňuje to, co přinesly některé weby,“ upozornil.

Mluvčí SZÚ informace o očkování příbuzných zaměstnanců odmítla

Ze zhruba 450 zaměstnanců je v SZÚ jen několik desítek lékařů, zbytek tvoří lékařští pracovníci, hygienici, výzkumníci nebo úředníci, kteří s pacienty přicházejí podle serveru do styku jen ojediněle.

Mluvčí ústavu Klára Doláková Seznam Zprávám sdělila, že Státní zdravotní ústav nyní očkuje všechny zaměstnance, kteří se podílejí na zajištění základního chodu ústavu. „Především se jedná o laboratorní a technické pracovníky, kteří přicházejí do kontaktu s infekčními vzorky, ale i další zaměstnance. V rámci organizačního a technického zajištění očkování byl rozeslán pokyn určený výhradně zaměstnancům SZÚ, aby se k danému očkování přihlásili,“ uvedla. Odmítla informace, že byli očkováni i příbuzní zaměstnanců ústavu.

Server zveřejnil tabulky s harmonogramem očkování, v nichž figurují zaměstnanci Státního zdravotního ústavu. Podle stejných příjmení lze usuzovat, že nechávají naočkovat i své blízké, uvedly Seznam Zprávy. Očkuje se v průběhu tohoto týdne na čtyřech místech přímo v ústavu.

Opozice žádá vysvětlení

Předseda ODS Petr Fiala v tiskové zprávě uvedl, že pokud jsou informace pravdivé, jde o skandál. „Neuvěřitelné, takové praktiky je potřeba hned zarazit! Je to výsměch všem, kteří vakcínu potřebují přednostně,“ řekl.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na Twitteru srovnala situaci v Česku s britskou. „Královna Alžběta a princ Philip ve svých letech čekají, až na ně přijde řada, u nás se jede naplno papalášství,“ uvedla. Také podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše mezi prioritní skupiny nespadají všichni zaměstnanci SZÚ, natož jejich příbuzní. „Mohou pak občané věřit státu, že nejsou vakcíny zneužívány i v jiných institucích?“ napsal Bartoš na Twitteru.

V Česku se začalo očkovat 27. prosince, přednostně mají v první vlně dostávat vakcínu proti koronaviru zdravotníci a senioři v domovech. Babiš ve středu řekl, že zatím dostalo podle odhadů vakcínu 70 až 75 tisíc lidí. Skupinu s nejvyšší prioritou, kde jsou kromě zdravotníků také lidé nad 80 let, tvoří podle Blatného 700 tisíc lidí. V pátek začne fungovat centrální registrační systém zatím pro osmdesátileté a starší, od února se mohou zapsat i všichni ostatní zájemci.