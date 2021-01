Pardubické centrum začalo očkovat, v Budějovicích odstartoval zkušební provoz

Očkovací centrum v krajském úřadě v Pardubicích spustilo provoz v úterý. Objednané žadatele o vakcínu přijalo hned ráno, skupiny zájemců přicházely v půlhodinových intervalech. „Jsem policista. Jsem na operačním středisku, jsme nezastupitelní, jsme v první linii. Neváhal jsem. Věřím tomu, že mi to neuškodí, je mi 60 let, zkrátka nemám na co čekat,“ uvedl Jaroslav Hrubý, jenž dorazil v Pardubicích na očkování.

Zatím jen zkušební provoz zahájilo Českobudějovické velkokapacitní vakcinační centrum. Vakcínu proti koronaviru v pavilonu českobudějovického výstaviště dostalo pět desítek jihočeských záchranářů. Testovací provoz má simulovat reálnou situaci a zjistit například časovou náročnost na jednoho člověka.

Jihočeský kraj předpokládá, že zkušební provoz vakcinačních center do konce týdne spustí například i v Písku a v Táboře. Projekt počítá s tím, že velkokapacitní zázemí pro očkování bude v každém ze sedmi okresních měst. V době největšího náporu by každé centrum mělo zvládnout podat vakcínu stovkám lidí denně. Podle odhadů by ostrý provoz pro veřejnost ve vakcinačních centrech mohl začít v únoru.

Brněnské fakultní nemocnice první den očkovaly 200 seniorů

Obě brněnské fakultní nemocnice za první den naočkovaly proti covidu-19 asi 200 seniorů starších 80 let. Fakultní nemocnice u svaté Anny aplikovala v pondělí vakcínu 107 seniorům, stejný počet absolvuje očkování i v úterý, řekla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Fakultní nemocnice Brno podala během prvního dne dávku bezmála sto lidem. Očkuje je na výstavišti, kde je záložní nemocnice. Zatím ale nebyla pro hospitalizace využitá, a proto funguje jako očkovací centrum. „V pondělí jsme dali očkování necelé stovce seniorů a stejné to bude i dnes. K tomu jsme očkovali i praktické lékaře. Od středy bude kapacita už jen pro seniory, očkování by jich mělo dostat 135,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Opoziční tým chce od vlády informace

Celkové počty očkovaných nyní žádá po vládě expertní tým opozičních ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Chtějí také informace o termínech očkování rizikových skupin a větší zapojení krajů a místních samospráv do očkování populace.

Na tiskové konferenci ve sněmovně zástupci takzvaného Anticovid týmu zopakovali, že chtějí, aby se dolní komora hned na začátku úterní schůze zabývala právě očkovací strategií České republiky. Před debatou o prodloužení nouzového stavu musí kabinet ve sněmovně odpovědět na otázky o očkování a odškodnění lidí postižených covidem, řekl místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.