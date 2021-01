Do Česka míří první dávky covidové vakcíny od Moderny. PES zůstává na 84 bodech

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropská komise druhou očkovací látku proti covidu-19 schválily 6. ledna. Jedna lahvička očkovací látky proti covidu-19 od firmy Moderna obsahuje deset dávek vakcíny. Skladuje se v mrazu od minus 15 do minus 25 stupňů Celsia.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) v pondělí uvedl, že v kraji očekává vakcínu až ve středu. „Pokud vše dobře dopadne, tak bychom začali očkovat už od čtvrtka,“ řekl hejtman. Jako první by měli vakcínu dostat senioři v domovech důchodců.

Vakcína od Moderny má dočasně stejně jako látka od firem Pfizer a BioNTech pro EU nesprávné americké označení, dostala ale výjimku. Vyplývá to z informací, které o vakcíně zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Aplikovat se má lidem starším 18 let, potřeba jsou dvě dávky s odstupem 28 dní. Očkuje se stejně jako Pfizer/BioNTech do paže.

Zvládne se v Česku očkovat rychleji?

Očkovací látku od společností Pfizer a BioNTech zatím v Česku dostalo asi čtyřicet tisíc lidí. Ministerstvo zdravotnictví ale uvedlo, že pokud se do Česka podaří dostat dostatečné množství vakcíny, mohlo by se očkovat až sto tisíc lidí denně.

Někteří hejtmani ale tvrdí, že číslo sto tisíc denně nemusí být reálné, protože se může stát, že lidi nebude mít kdo očkovat, kraje tak připravují očkovací centra. „My jsme přesvědčeni o tom, že jak začne chodit větší množství vakcín, tak to standardně nemocnice nebudou ve svých prostorách schopny stíhat,“ upozornil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO ) to však odmítá a tvrdí, že ve velké míře nemocnicím pomůžou praktičtí lékaři. Ti by podle něj mohli denně zvládnout podat vakcínu až padesáti tisícům lidí. „Většina z nich se plánuje do toho zapojit, je jich kolem pěti tisíc,“ řekl na pondělním brífinku po jednání vlády Blatný.

Nejrychleji se daří očkovat Izraeli, kde vakcínu dostaly už skoro dva miliony lidí. Premiér Babiš tak bude v úterý o zrychlení očkování v Česku jednat právě s odborníky z Izraele.

PES se od pondělí nezměnil

Rizikový index protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti covidu-19, se oproti pondělí nezměnil. Zůstává na 84 bodech ze sta, odpovídá to pátému stupni pohotovosti. Šíření koronaviru ale zpomalilo, reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, kleslo ze zhruba 1,18 na 1,12.