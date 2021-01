Pokud bude dost vakcíny, denně bude možné očkovat až 100 tisíc lidí, věří Blatný

Definitivní verze strategie bude v konkrétní opatření převedena ve středu. „Připomínky budou zveřejněny do poledne zítřejšího dne (úterý) a do 18 hodin budou zapracovány,“ řekl Blatný.

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude navíc v úterý diskutovat o vakcinační strategii s izraelskými experty. Devítimilionový Izrael je považován za premianta v očkování, vakcínu tam už dostalo přes milion lidí. Česko ve srovnání na 100 tisíc obyvatel očkuje méně než Německo (0,57) a Polsko (0,50) a více než Slovensko (0,36) a Rakousko (0,06).

Data o dodávkách vakcín chce i přes kritiku české ministerstvo zdravotnictví zveřejňovat jen jednou týdně poté, co dorazí další dodávka vakcíny. „Tato data budou dávána do korelace s tím, co bylo použito. Cílem je, aby – než přijde další dávka – bylo vyočkováno maximum nebo ideálně všechno, co bylo dodáno,“ uvedl Blatný. Poslední oficiální údaje ze čtvrtka uvádějí 19 980 očkovaných do středy, premiér o víkendu hovořil o 40 tisících.

Po zdravotnících chtějí kraje naočkovat strážníky i dobrovolné hasiče

Zrychlení současného tempa očkování je podle Blatného podstatou právě dokončovaného metodického pokynu. Nyní se očkuje zejména v 31 nemocnicích, kde vakcínu dostávají zdravotníci nebo záchranáři, a v domovech pro seniory. „Reálné je očkovat v případě, že bude dostatek vakcín, až 100 tisíc lidí denně,“ řekl ministr. Podle něj z toho 50 tisíc zvládnou praktičtí lékaři ve svých ordinacích.

Ještě z pondělního jednání se zástupci krajů podle Blatného vzešly další připomínky k metodice. „Nejčastější připomínka byla, že všichni chtějí být první,“ dodal. Česká lékařská komora nebo například Sdružení ambulantních specialistů v připomínkách žádaly, aby prioritu měli všichni zdravotníci, s čímž ministr souhlasí. Objevily se také požadavky na přednostní očkování městských strážníků nebo dobrovolných hasičů.

Skupina s nejvyšší prioritou, kde jsou kromě zdravotníků také lidé nad 80 let, je podle ministra 700 tisíc lidí. Do konce února má do Česka dorazit zhruba 640 tisíc dávek vakcíny, při započítání šesté dávky z lahvičky od Pfizer/Biontech až 712 tisíc dávek. „Dále navyšovat tuto skupinu by nebylo ani smysluplné, protože dávek tolik ani nebude. Je to snaha co nejefektivněji využít vakcínu. To pomůže nám všem,“ doplnil.

Řada dalších připomínek se podle Blatného týkala ekonomické oblasti, zejména provozu velkokapacitních center, nebo IT. Kraje také podle něj dnes dostaly přístupové klíče do rezervačního systému pro očkování, aby si ho mohly vyzkoušet.

Vláda podle Blatného diskutovala i o případném zpřísnění opatření proti covidu, zatím ho nelze vyloučit. Pro hodnocení je třeba vyčkat asi do středy.