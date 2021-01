Pozitivních testů bylo v neděli nejméně od Nového roku, nemocnice ale stále čelí náporu. Pacienti z Chebu musí jinam

Aktuální počet nakažených se po neděli přiblížil 160 tisícům, z nich 6622 je v nemocnicích. Množství nemocničních lůžek obsazených pacienty nakaženými covidem-19 v posledních dnech postupně klesalo, ačkoli ne takovým tempem, jakým nemocnice propouštěly již vyléčené pacienty. Počátkem týdne bylo v nemocnicích přes sedm tisíc lidí nakažených covidem-19. Neklesá však počet pacientů, kteří jsou v těžkém stavu. Je jich přes tisíc.

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl návrhy opozice, aby požádal o pomoc s hospitalizacemi okolní státy. Je podle něj stále možné pojmout všechny lidi, kteří potřebují s covidem-19 do nemocnice, v rámci republiky. Podle údajů ministerstva zdravotnictví skutečně volné kapacity v nemocnicích ještě zbývají – v celorepublikovém měřitku je volná pětina lůžek na jednotkách intenzivní péče a ARO a více než čtvrtina lůžek s kyslíkem. Není to tak ale v každé nemocnici.

K nejvíce přetíženým nemocnicím patří ta chebská, která od neděle odesílá pacienty do jiných měst, aby se dokázala postarat o nové případy. Prozatím z Chebu odjíždí čtrnáct pacientů, o které se postarají v Praze, Plzni, Rakovníku a Mariánských Lázních. V Chebu zbývají pouze tři volná lůžka intenzivní péče pro pacienty s covidem-19, pro ostatní devět z původních 78. Nemocnice přitom již přizpůsobila svůj provoz náporu pacientů s covidem-19. Z některých oddělení, například z kožního, se vytvořila covidová lůžka pro pacienty s méně závažným průběhem nemoci. Z části běžné intenzivní péče vznikla covidová.

„Podařilo se domluvit převoz třinácti covidových pacientů s lehkým průběhem nemoci a jednoho pacienta z oddělení JIP, přičemž část transferů se uskutečnila už v neděli a část by jich měla proběhnout pravděpodobně dnes (v pondělí),“ upřesnil mluvčí mateřské Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký.

PES ukazuje 84

PES klesl z 87 na 84. Za zlepšením je další snížení reprodukčního čísla, které naznačuje, jak rychle se nákaza šíří. Po neděli je jeho hodnota 1,18, o den dříve byla o čtyři setiny vyšší. Mírně poklesl také podíl hospitalizovaných, kterým lékaři diagnostikovali covid-19 až po příchodu do nemocnice, to se však na rizikovém indexu neprojevilo. Zbylé hodnoty PES jsou po neděli horší, než byly po sobotě – jde o celkové počty nakažených za poslední dva týdny a počty nakažených v témže období ve věku nad 65 let. Tato čísla zasahují ještě do vánočního období, prudký nárůst počtu infikovaných přišel až po svátcích.

Současná protikoronavirová opatření odpovídají pátému stupni PES. Zavřená je většina obchodů, restaurace mají pouze výdejová okénka, ve školách se učí v prvních a druhých třídách, speciálních školách, k tomu ještě vláda připojila několik dalších výjimek, ale drtivá většina žáků se učí dálkově z domova.