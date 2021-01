Chystají se změny v systému opatření. Podepsat by se mohly i na kompenzacích

„Koupíte si deset dní předem lístek, někam se objednáte na test a teď to nebude v dosahu. Druhý den budete chtít jít do kina, budete muset znovu na test. Myslíme si, že to je prakticky neproveditelné,“ míní ředitel Národního divadla Jan Burian.

Pořadatelé kulturních akcí by měli podle nynějšího návrhu opatření zajistit také evidenci všech příchozích hostů a uchovávat ji pak minimálně měsíc pro účely krajských hygienických stanic.

„Nemáme ani žádný nástroj, jak kontrolovat, jestli nám lidé píšou pravdu, nebo ne,“ upozorňuje expert Asociace nezávislých divadel ČR Jakub Vrabel.

Odpadnout by pak mohlo vyhlašování nouzového stavu v 1. a 2. stupni. „Myslím si, že nouzový stav za téhle situace by měl být,“ reaguje poslankyně a členka zdravotnického výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Teď trvá stav nouze do 22. ledna. Premiér avizoval, že vláda bude opět žádat o jeho prodloužení.

Změn je v návrhu více

Možných změn v opatřeních podle systému PES může být ještě více. Upravit by se mohl například i zákaz vycházení. Ve čtvrtém stupni je nyní od jedenácti večer do pěti ráno, podle návrhu by ale mohl začínat o hodinu dřív.

Od čtvrtého stupně by také mohly otevřít další obchody a nabízet víc zboží. Zatímco podle aktuální tabulky je možný prodej pouze základních potřeb, návrh nic takového nezmiňuje. Stále by ale ve všech stupních platilo omezení počtu lidí v prodejně.

Od čtvrtého stupně by podle návrhu mohly obnovit provoz bazény, wellnes centra a sauny. Na jednoho člověka by připadalo patnáct metrů čtverečních. Zakázané by však zůstaly saunové ceremoniály a teplota by musela být nejméně 75 stupňů.

A změny by se mohly týkat i amatérských sportovců. Podle pracovní verze materiálu by se mohlo v pátém stupni sportovat i uvnitř – maximálně ale ve dvou lidech na jednom místě. Ve stupni čtyři pak v šesti. Podmínkou by byl negativní test.