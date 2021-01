Stávající opatření potrvají nejméně do 22. ledna, skiareálům vláda chystá kompenzace

„Je velmi pravděpodobné, že v tuto dobu bude stupeň 5, nebo minimálně 4 trvat,“ podotkl. „Je velmi pravděpodobné, že bude potřeba nouzový stav prodloužit, tak jako to dělá například Spolková republika Německo.“ V tu chvíli by vláda musela o trvání režimu opětovně žádat sněmovnu.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po zasedání ministrů novinářům řekl, že pokud by se situace příští týden změnila, sešel by se kabinet k novému posouzení změny. Během příštího týdne by se podle Blatného měla v počtu nově nakažených promítnout zpřísněná opatření přijatá koncem prosince. Výrazné zlepšení ale nečeká – a to dokonce ani do konce nouzového stavu.

Šíření nemoci covid-19 v Česku od Vánoc znovu nabývá na síle a po listopadovém útlumu dokonce přesahuje podzimní hodnoty. Útlumová opatření odpovídají pátému, tedy nejtužšímu stupni protiepidemického systému PES už od 27. prosince, a i když měla původně platit do nadcházející neděle, vláda je nyní prodloužila přinejmenším do 22. ledna, kdy končí nouzový stav.

Návštěvy v nemocnicích a antigenní testy

Pro tuto chvíli kabinet přistoupil jen k dílčím úlevám a umožnil návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních, které dosud krizové opatření zakazovalo. V zařízeních dlouhodobé a následné péče bude nutný negativní test na covid-19 a respirátor, v případě lůžek akutní péče budou vyžadována hygienická a protiepidemická opatření.

Vedle toho stát také prodlouží plošné antigenní testování, se kterým původně počítal do půlky měsíce. „I nadále po 15. lednu budou prováděny antigenní testy, které budou pro občany k dispozici bezplatně, budou hrazeny ze zdravotního pojištění a bude možnost je provádět opakovaně jako dosud,“ řekl Blatný.

Za prosinec byla pozitivita antigenních testů přes pět procent, odhalily přes 26 700 nakažených. Z nich přes 10 300 bylo bez příznaků. Podle ministra pak také stojí za současnými nelichotivými čísly – současně je ale vnímá jako pojistku pro odhalování případů nákazy, na které by se jinak nepřišlo.

Pozitivně hodnotí i trasování. Systém má podle něj fantastické výsledky ve chvíli, kdy některé země na trasování již rezignovaly. Aktuálně se zavádí systém automatických textových zpráv; ty by měly kontaktovat lidi, kteří se setkali s osobami s potvrzenou nákazou, ještě před hygieniky. Kapacity hygienických stanic pro trasování jsou podle Blatného aktuálně posíleny o příslušníky armády, ale i další lidi z oblastí mimo státní správu.

Výuka zůstává distanční

Beze změny zůstává režim ve školách, které budou s výjimkou prvňáků a druháků pokračovat v distanční výuce. Nově vláda uvolní jen vysokoškolský režim; podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové budou od 11. ledna na vysokých školách možné individuální konzultace jednoho studenta s jedním akademickým pracovníkem a účast na přijímacích zkouškách do 10 osob. Kromě toho bude možné i konání zkoušek do 10 osob na vyšších odborných školách.

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý uvedl, že školy rozhodnutí vlády nepřekvapuje – a že část pedagogů ho kvůli obavám z nákazy vítá. Zástupci škol ve spolupráci s ministerstvem školství prosazovali alespoň částečný návrat závěrečných ročníků do lavic, ale ministerstvo zdravotnictví to odmítlo. Školy tak podle Černého teď budou muset motivovat deváťáky, aby se na jarní přijímací zkoušky připravovali co nejlépe doma.

Kompenzace skiareálům

Protože je součástí útlumu omezení pohybu osob a jejich shromažďování, chystá vláda i nové kompenzace. Ministr obchodu Karel Havlíček oznámil, že z pověření vlády začne okamžitě připravovat speciální program určený pro provozovatele lyžařských areálů, které musí i na vrcholu sezony zůstat zavřené.

„Jsou v naprosto specifické situaci. Mají možnost provozovat areály v řádu jednotek měsíců, ne-li týdnů v roce, a z toho, co v těchto dnech vydělají, musí pokrýt náklady na celý rok,“ vysvětluje ministr důvody, proč má na vlekaře vzniknout zcela nový program. Ještě během čtvrtka o něm chce jednat s profesní asociací, premiérem Andrejem Babišem i ministryní financí Alenou Schillerovou. Vláda by ho mohla schvalovat na pondělním zasedání.

„Ostatní kompenzační programy se skiareálů dotýkají pouze okrajově,“ uvedl Havlíček. Program by měl být založen buďto na nákladech, nebo na počtu sedaček. Odměnu by tedy provozovatelé dostali na základě toho, kolik lanovek nemohli provozovat. Podle Havlíčka by kompenzace měly pomoci tomu, aby lidé neporušovali vládní opatření tím, že by na svahy chodili na vlastní pěst.