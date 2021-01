Krematorium v Ostravě nestíhá, asi padesát těl se převeze do Hustopečí

Do pátku má krizový štáb pod vedením ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) dostat kvůli nárůstu zemřelých statistiku vytíženosti krematorií v jednotlivých krajích. Nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, odkud se chystá převoz padesáti těl do jihomoravských Hustopečí, kde je volná kapacita. Kapacita krematorií v některých dalších krajích podle ministra může být naplněna v příštích dnech, štáb to bude řešit přesuny. Nejvíc volných kapacit má podle něj Praha.