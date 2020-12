Pořádek pomáhal nastolit i major Zeman. Před 50 lety se komunisté poučili z krizového vývoje

Poučení jako bible na dvacet let

Završením tohoto vývoje pak bylo přijetí Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ v prosinci 1970. Rétoriku celého dokumentu uvozuje už první věta, která pražské jaro označuje jako vyvrcholení „kontrarevoluce“.

Dokument měl obhájit nejen intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa, ale i následnou normalizaci poměrů. Šlo také o jediné oficiální stanovisko strany k srpnovým událostem až do roku 1989. Prostřednictvím manipulace s fakty mělo Poučení ukázat i na příčiny působení různých „živlů“, „pravicových a revizionistických sil“ a „ideových center antikomunismu“.

Za hledáním těchto příčin se však vládnoucí komunistická garnitura neodvážila vydat do hlubší minulosti. „Politické procesy 50. let, selhání socialistické ekonomiky či přímé vměšování sovětů do řízení státu, to rozhodně nebyla témata, o nichž by Husákovo vedení KSČ chtělo veřejně diskutovat,“ popsal historik Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Činátl v Antologii ideologických textů.